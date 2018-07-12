Туристам в Тунисе угрожает смертельная опасность

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Курорты Туниса стали крайне опасным местом отдыха из-за
дестабилизации обстановки в африканской стране. Поэтому туристам не рекомендуют
в ближайшее время покупать путевки в Тунис.
Неприспособленность страны для приема гостей вызвана возросшей террористической угрозой, говорят эксперты.
"Еще в начале мая Министерство иностранных дел РФ предупреждало туристов об опасности выбора в качестве места летнего отдыха Туниса. Эта опасность обусловлена, во-первых, сложными политическими процессами, которые протекают внутри страны, а во-вторых, тем, что ячейки практически уничтоженного в Сирии "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) существуют во многих странах мира", - заявил политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов. Его слова приводит РИА ФАН.
Для исламистов Тунис является своего рода тихой гаванью. Они рассматривают его как место создания прочных баз и действуют в стране довольно активно. Зачастую жертвами терактов становятся иностранные туристы.
"Опасность велика. Те российские туристы, которые выбрали Тунис в качестве туристического направления, могут оказаться в беде, в этом случае они будут призывать Россию их спасти. К организации досуга стоит подходить несколько разумнее, а не действовать исходя исключительно из размеров кошелька", – заключил специалист.
Парадокс заключается в том, что этим летом Тунис входит в пятерку самых популярных туристических направлений, сообщает Национальный туристический союз. За первое полугодие этого года в африканской стране побывало почти 250 тыс. туристов из России. Эта цифра почти вдвое больше аналогичного показателя за первые шесть месяцев 2017 года. Многие едут по второму разу: растет доля туристов, возвращающихся каждый год в один и тот же отель. Особо популярен Тунис у семейных туристов, прилетающих на отдых вместе с детьми.
Россияне, к счастью, пока не попадали в неприятные ситуации, связанные с отдыхом в Тунисе. А вот украинские туристы уже почувствовали на себе непредсказуемость африканского гостеприимства. Некоторое время назад несколько туристических групп из Незалежной общей численностью 994 человека не смогли вовремя вылететь на родину. Заминка с вылетом произошла из-за путаницы с платежами, возникшими между принимающей стороной и туроператорами.
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