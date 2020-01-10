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Цены упали: самые дешевые направления пляжного отдыха

Цены упали: самые дешевые направления пляжного отдыха
Фото: AIC/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Туры в теплые края теперь обойдутся в 48 тысяч рублей

После Нового года отдых в теплых краях заметно подешевел. Во второй половине января цены на туристические путевки падают на 25 – 30% по сравнению с праздниками. Туры в теплые края теперь стоят от 50 тыс. рублей.

К примеру, путешествие в трехзвездочный отель на двоих на десять дней в Гоа (Индия) с 29 января обойдется в 48 тыс. рублей. Дополнительный визовый сбор составит €40 с туриста, стоимость самой визы – €55. 

Еще одно популярное направление зимнего отдыха – Объединенные Арабские Эмираты. Температура воды и воздуха там в это время очень комфортная – около +20°C. Самая дешевая десятидневная путевка на двух человек в ОАЭ стоит от 69 тыс. рублей. За эти деньги можно будет жить в трехзвездочном отеле.

По сравнению с новогодними каникулами подешевели туры и в Таиланд. Представитель крупного туроператора Дмитрий Малютин рассказал РИА "Новости", что цены на отдых на популярных тайских курортах упали на 25%.

В Паттайю в трехзвездочный отель пара туристов может улететь на десять дней за 81 тыс. руб., а в Пхукет – от 104 тыс. руб. (вылет 17 января). В этой стране будет теплее, чем в ОАЭ: температура воздуха в конце первого месяца года – около +30°C.

Январские туры в Шри-Ланку на двоих из Москвы стоят от 83 тыс. рублей. За эту цену туроператоры предлагают отдых в трехзвездочном отеле на десять дней. Вьетнам и Куба обойдутся дороже: два путешественника должны будут выложить за десятидневный отдых в 110 тыс. и 144 тыс. руб. соответственно.

А перелет и десять ночей в отеле "три звезды" в Доминикане стоит на двоих 241 тыс. рублей. Зато можно будет вволю насладиться великолепными пляжами, изумительным дайвингом и роскошной тропической природой.

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Чичин-Ица. Фото: пресс-служба Пятая авеню. Фото: пресс-служба Клуб Coco Bongo. Фото: пресс-служба Катамаран. Фото: пресс-служба
Валентина МАЙОРОВА

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