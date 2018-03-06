Расшифровка переговоров пилотов Ан-148 оказалась фальшивкой

Представитель Росавиации опроверг подлинность появившейся в СМИ записи последнего разговора летчиков

СМИ распространили неверную информацию о последних словах летчиков разбившегося лайнера Ан-148. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Росавиация не подтверждает подлинность опубликованной в СМИ "расшифровки" переговоров в кабине пилотов самолета Ан-148. Представленная "расшифровка" дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров", – рассказал ТАСС представитель ведомства Сергей Извольский.

Он подчеркнул, что считает неэтичным публикацию в СМИ записи последнего разговора в кабине лайнера. Это не соответствует стандартам расследований авиакатастроф, добавил Извольский.

Самолет "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля, в катастрофе погиб 71 человек. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета решили, что причиной крушения могло стать обледенение датчиков, из-за чего летчики получили неверные данные о скорости полета.