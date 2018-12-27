Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На торговой базе в Хабаровске взорвалась граната

В результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения

Житель Хабаровского края привел в действие боевой снаряд при попытке ограбить склад. Он умер на месте, от осколков пострадали несколько прохожих.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.

По теме

"Мужчина, по моим данным, грабитель, видимо, отступал. Взорвал боевую гранату на территории торговой базы на улице Зеленой, 3в, в Хабаровске. Сам погиб, осколками ранило трех человек, одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали", – рассказали в службе.

Двое пострадавших в результате инцидента были доставлены на "скорой помощи" в краевую клиническую больницу №2. Представители медицинского учреждения рассказали, что раненые в настоящее время обследуются. "Их состояние не тяжелое, они не в реанимации", – уточнили в больнице.

Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Украина вводит санкции против России за инцидент в Черном море

Лидер Незалежной намерен наказать российских парламентариев за "Керченскую Цусиму"

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей