На торговой базе в Хабаровске взорвалась граната

В результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения

Житель Хабаровского края привел в действие боевой снаряд при попытке ограбить склад. Он умер на месте, от осколков пострадали несколько прохожих.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.



"Мужчина, по моим данным, грабитель, видимо, отступал. Взорвал боевую гранату на территории торговой базы на улице Зеленой, 3в, в Хабаровске. Сам погиб, осколками ранило трех человек, одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали", – рассказали в службе.

Двое пострадавших в результате инцидента были доставлены на "скорой помощи" в краевую клиническую больницу №2. Представители медицинского учреждения рассказали, что раненые в настоящее время обследуются. "Их состояние не тяжелое, они не в реанимации", – уточнили в больнице.

Другие подробности происшествия пока не приводятся.