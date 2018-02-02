Американские самолеты испытывают терпение России
Два американских самолета снова направились в сторону России, на этот раз в Прибалтике, сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar в своем Twitter.
В разведывательной операции участвовали Boeing RC-135W ВВС США и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Отмечается, что крылатые машины вылетели с британской базы "Милденхолл".
По информации РИА "Новости", с начала 2018 г. американские разведсамолеты пролетали у наших рубежей со стороны Прибалтики как минимум 14 раз.
Напомним, 30 января стало известно, что истребитель Су-27 ВКС РФ сопроводил самолет ВМС США EP-3 Aries в небе над Черным морем недалеко от берегов российского Крыма. В Вашингтоне маневр назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий". По мнению американцев, истребитель очень близко приблизился к EP-3.
В Минобороны России действия нашего истребителя назвали "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными", посоветовав Пентагону прекратить полеты у государственной границы. В российском ведомстве напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России и, направляя в данный район Черного моря свои самолеты, американские летчики должны быть готовы к тому, что их встретят истребители ВКС РФ, а не украинские партнеры. В Минобороны подчеркнули, что "перехват" воздушной цели длится несколько минут, а российский Су-27 более 2 часов пресекал попытки американца приблизиться к границе воздушного пространства нашей страны. Действия россиянина назвали "сопровождением", пообещав и дальше стоять на страже защиты госграницы.
"Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения", - цитировал ТАСС заявление Минобороны.
США же в ответ на это сообщили, что их самолеты продолжат "мониторинг" международного воздушного пространства у берегов России, поскольку они имеют на это право.
На это заявление Пентагона красноречиво отреагировал сегодня глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Минобороны США не намерено прекращать развед.полеты у наших границ. Россия не намерена отказываться от перехватов. США играют в опасные игры", - написал он на своей странице в Twitter.
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