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У "Арматы" нашли огромный недостаток

Фото: wikipedia.org
Новейший танк нашей армии не по карману

Власти РФ жалуются на то, что новый танк Т-14 "Армата" и новый бронетранспортер "Бумеранг" стоят слишком дорого. Поэтому нет смысла закупать их для вооруженных сил в массовом порядке. Такое заявление сделал вице-премьер Юрий Борисов.

"Ну и зачем наводнять "Арматами" все Вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с "Бумерангами". У нас особой нужды в этом нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим", – приводит слова замглавы правительства РИА "Новости"

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Будет гораздо правильнее потратить бюджетные средства на модернизацию той техники, которая сейчас имеется в распоряжении вооруженных сил. Наша страна всегда так и поступала, и это позволяло ей сохранять высокую боеспособность армии при куда более скромных, чем у западных стран, бюджетах.

"Нам и удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи", – отметил Борисов.

Одним из направлений модернизации является обновление танка Т-80. В свое время его сочли "тупиковой ветвью эволюции" и списали со счетов. Однако все больше экспертов приходит к выводу, что для российского климата Т-80 подходит намного лучше, чем Т-72 или Т-90. Дизельные двигатели необходимо прогревать около 45 минут при температуре -30 градусов, в то время как Т-80 с газотурбинной силовой установкой готов к бою уже через минуту после запуска. Американское издание National Interest высоко оценило потенциал модернизированной версии Т-80.

Т-14 – новейший танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата". Эта боевая машина получила необитаемую башню, новейшие бортовые системы, современный радиолокационный комплекс и сложные системы активной и динамической защиты "Афганит" и "Малахит". Благодаря своему небольшому удельному весу "Армата" имеет высокую мобильность, а его 152-миллиметровая пушка сможет поражать танки НАТО, не попадая при этом в диапазон их действия. Войсковые испытания машины планируется завершить к ноябрю этого года.

Колесные БТР "Бумеранг" – боевые машины нового поколения, в которых используются самые современные технологии. Их принятие на вооружение и начало серийного производства запланированы на 2019 год.

Андрей ФИЛАТОВ
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