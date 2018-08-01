"Армата" превзошла все танки по надежности

"Золотой танк" манит военных

Российский танк "Армата" не дает покоя ни российским журналистам, ни военным. То его называют лучшей боевой машиной в мире, то клеймят "парадным танком", который никак не найдет себе дорогу в армию.

Во вторник за "Армату" вступился заместитель министра обороны России генерал Дмитрий Булгаков. В интервью газете "Красная Звезда" он заявил, что ресурс и надежность новых платформ "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" на 20% выше, чем у аналогов.

Это означает, что танки Т-14 прослужат дольше, чем Т-72 или Т-90. И при этом будут надежнее. Однако далеко не факт, что "Армата" в ближайшее время заменит проверенные Т-72Б3 и Т-90.

Накануне вице-премьер Юрий Борисов cказал, что Т-14 является слишком дорогим для массовых закупок. Поэтому будет продолжаться модернизация Т-72 и Т-90. В этом нет ничего удивительного, по состоянию на 2016 г. стоимость танка составляла 250 млн руб., более чем в два раза дороже "нашпигованного" Т-90. Модернизация Т-72Б обходится еще дешевле.

Изначально планировалось производство более 1 тыс. танков "Армата". Однако в итоге решили остановиться на сотне для проведения войсковых испытаний. Но, возможно, и эта цифра будет гораздо меньше, хотя военные эксперты и полагают, что платформа "Армата" является одним из приоритетов Минобороны.