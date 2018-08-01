Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Армата" превзошла все танки по надежности

Фото: GLOBAL LOOK press
"Золотой танк" манит военных

Российский танк "Армата" не дает покоя ни российским журналистам, ни военным. То его называют лучшей боевой машиной в мире, то клеймят "парадным танком", который никак не найдет себе дорогу в армию.

Во вторник за "Армату" вступился заместитель министра обороны России генерал Дмитрий Булгаков. В интервью газете "Красная Звезда" он заявил, что ресурс и надежность новых платформ "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" на 20% выше, чем у аналогов.

По теме

Это означает, что танки Т-14 прослужат дольше, чем Т-72 или Т-90. И при этом будут надежнее. Однако далеко не факт, что "Армата" в ближайшее время заменит проверенные Т-72Б3 и Т-90.

Накануне вице-премьер Юрий Борисов cказал, что Т-14 является слишком дорогим для массовых закупок. Поэтому будет продолжаться модернизация Т-72 и Т-90. В этом нет ничего удивительного, по состоянию на 2016 г. стоимость танка составляла 250 млн руб., более чем в два раза дороже "нашпигованного" Т-90. Модернизация Т-72Б обходится еще дешевле.

Изначально планировалось производство более 1 тыс. танков "Армата". Однако в итоге решили остановиться на сотне для проведения войсковых испытаний. Но, возможно, и эта цифра будет гораздо меньше, хотя военные эксперты и полагают, что платформа "Армата" является одним из приоритетов Минобороны.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Август обогатил пенсионеров

Россиянам подготовили несколько важных перемен

Цена за Донбасс неподъемна для Украины

Киев утратил возможность принимать решения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей