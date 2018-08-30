Авиация НАТО подобралась к России с востока

Самолеты-разведчики взяли нашу страну в кольцо

Военно-воздушные силы Североатлантического альянса устроили очередную провокацию у российских границ. На протяжении последних нескольких дней самолет-разведчик НАТО летает над Японским морем рядом с Владивостоком. От него шарахаются гражданские самолеты.



"Утром в четверг, 30 августа, неопознанный самолет с кодом радиолокационного ответчика одной из стран НАТО вновь без уведомления диспетчеров хаотично пересек полтора десятка воздушных трасс", – сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в Вооруженных силах РФ.

Воздушное судно подбирается к границам и мешает нормальному пролету пассажирских лайнеров. Чтобы избежать столкновения, пилотам гражданских самолетов приходится отклоняться от маршрута.

Источник подчеркнул, что это не первая подобная выходка натовских авиаторов. Тот же самый самолет кружил в небе над нейтральными водами Японского моря 28 и 29 августа.

Похожий инцидент на днях произошел на другом конце России. Российский самолет-патруль выполнял обычный полет над Черным морем. Он не нарушал воздушного пространства других стран, и тем не менее британские ВВС подняли истребитель с авиабазы в Румынии и выслали его навстречу нашему самолету.

Посольство РФ в Лондоне осудило действия британских военных. По словам представителя дипведомства, версия Минобороны Британии о том, что российский самолет был поднят в небо для провокации, перевернута с ног на голову. На самом деле провокационными были действия военных Соединенного Королевства, поскольку российский самолет летал около территории РФ и был далек от воздушных границ Британии. Следовательно, не могло быть и речи об угрозе с его стороны.

Активизацию провокационных действий со стороны представителей стран НАТО в России связывают с подготовкой крупнейших за последние без малого 40 лет военных маневров, которые пройдут в Центральном и Восточном военных округах с 11 по 15 сентября. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в масштабных учениях "Восток-2018" примут участие около 300 тысяч военнослужащих, около 1 тыс. самолетов и вертолетов и порядка 36 тыс. единиц наземной техники.

В Североатлантическом альянсе посчитали, что данные учения показывают сфокусированность России на подготовке к масштабному конфликту. Подобные заявления представители военно-политического блока делали и в прошлом году, когда в Белоруссии и западных регионах РФ прошли учения "Запад-2017".