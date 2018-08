Истребители ВВС Британии Eurofighter Typhoon утром 26 августа были подняты с авиабазы в Румынии для сопровождения российских Бе-12 и Ан-26 над Черным морем. Об этом сообщают Военно-воздушные силы Соединенного Королевства.



"Это уже третий раз на этой неделе, когда самолет Королевской авиации в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию был подняты для того, чтобы пресечь провокацию российских самолетов и успокоить союзников", – говорится в сообщении.

По словам одного из пилотов "Тайфуна" лейтенанта Бена, сначала в воздушное пространство Румынии вторгся Ан-26, а вслед за ним – Бе-12. Оба самолета сопровождали в обратном направлении два британских "Тайфуна".

"Все мероприятие проводилось безопасно и профессионально с обеих сторон", – подчеркнул пилот.

RAF Typhoon jets in Romania were launched this morning in response to two Russian aircraft flying in @NATO airspace. Launching from MK Air Base, the Typhoons responded to a Russian AN-26 and then a Be-12 heading over the Black Sea.



