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Опять за свое: Британцы перехватили самолеты РФ над Черным морем

Это уже третий аналогичный эпизод за неделю

Истребители ВВС Британии Eurofighter Typhoon утром 26 августа были подняты с авиабазы в Румынии для сопровождения российских Бе-12 и Ан-26 над Черным морем. Об этом сообщают Военно-воздушные силы Соединенного Королевства.

"Это уже третий раз на этой неделе, когда самолет Королевской авиации в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию был подняты для того, чтобы пресечь провокацию российских самолетов и успокоить союзников", – говорится в сообщении.

По словам одного из пилотов "Тайфуна" лейтенанта Бена, сначала в воздушное пространство Румынии вторгся Ан-26, а вслед за ним – Бе-12. Оба самолета сопровождали в обратном направлении два британских "Тайфуна".

"Все мероприятие проводилось безопасно и профессионально с обеих сторон", – подчеркнул пилот.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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