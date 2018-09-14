Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российские военные отразили атаку ракет-невидимок

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Nikolsky
Силы ПВО сумели уничтожить мишень с технологией "стелс"

На крупнейших в современной истории России военных учениях "Восток-2018" защитники Отечества справились с неразрешимой задачей, которую поставило перед ними командование. Об этом в интервью еженедельнику "Звезда" рассказал начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.

Во время одного из этапов маневров, который проходил на полигоне "Телемба" в Бурятии, военнослужащим усложнили задание. Вместо того чтобы сбивать обычные учебные ракеты, им приказали отразить удар специальных тренировочных копий настоящих крылатых ракет, способных огибать рельеф.

По теме

Но и это еще не все. По условной территории, которую защищали расчеты ПВО, были выпущены мишени, имитирующие баллистические боеголовки, а также имитаторы ракет с очень низкой радиозаметностью, то есть с использованием технологии "стелс".

По словам Тихонова, у руководства не было никакой уверенности, что военные справятся с поставленной перед ними задачей. Однако те с честью вышли из трудного положения, уничтожив все мишени, видимые и невидимые. Причем некоторые цели были ликвидированы еще на подлете.

Успех пэвэошников тем ценнее, что невидимые ракеты-мишени "превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих устройств", отметил полковник. К тому же подразделения 76-й дивизии, постоянным местом дислокации которой является Самарская область, отрабатывали свои умения на совершенно незнакомой территории.

Всего в ходе второго дня учений "Восток-2018" по полигону Телемба было выпущено более 30 ракет разных систем. В противовес атаке гипотетического противника условные "наши" развернули три полка ПВО: системы и комплексы "Бук-М2", "Тор" и "Панцирь-С". От дальнобойной баллистики отбивались комплексы С-300 ПМ и С-400 "Триумф".

Ранее сообщалось, что во время учений в Восточном военном округе было отработано создание единой системы управления дежурных сил ПВО. Она включает "силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск и обеспечивает управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра", передает РИА "Новости". Подобная система очень пригодится нашей армии в случае возникновения реального вооруженного конфликта.

Широкомасштабные маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Руководит ими министр обороны Сергей Шойгу. В учениях принимают участие более 300 тысяч военных, свыше 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. К российским военным также присоединились подразделения из Китая и Монголии.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Россиян сдали: WADA вынесла свой приговор

Организация оставит в силе дисквалификацию РУСАДА

США предупредили РФ о самых жестких санкциях

Вашингтон ставит условия Москве по "делу Скрипалей"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей