Российские военные отразили атаку ракет-невидимок

Силы ПВО сумели уничтожить мишень с технологией "стелс"

На крупнейших в современной истории России военных учениях "Восток-2018" защитники Отечества справились с неразрешимой задачей, которую поставило перед ними командование. Об этом в интервью еженедельнику "Звезда" рассказал начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.



Во время одного из этапов маневров, который проходил на полигоне "Телемба" в Бурятии, военнослужащим усложнили задание. Вместо того чтобы сбивать обычные учебные ракеты, им приказали отразить удар специальных тренировочных копий настоящих крылатых ракет, способных огибать рельеф.

Но и это еще не все. По условной территории, которую защищали расчеты ПВО, были выпущены мишени, имитирующие баллистические боеголовки, а также имитаторы ракет с очень низкой радиозаметностью, то есть с использованием технологии "стелс".

По словам Тихонова, у руководства не было никакой уверенности, что военные справятся с поставленной перед ними задачей. Однако те с честью вышли из трудного положения, уничтожив все мишени, видимые и невидимые. Причем некоторые цели были ликвидированы еще на подлете.

Успех пэвэошников тем ценнее, что невидимые ракеты-мишени "превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих устройств", отметил полковник. К тому же подразделения 76-й дивизии, постоянным местом дислокации которой является Самарская область, отрабатывали свои умения на совершенно незнакомой территории.

Всего в ходе второго дня учений "Восток-2018" по полигону Телемба было выпущено более 30 ракет разных систем. В противовес атаке гипотетического противника условные "наши" развернули три полка ПВО: системы и комплексы "Бук-М2", "Тор" и "Панцирь-С". От дальнобойной баллистики отбивались комплексы С-300 ПМ и С-400 "Триумф".

Ранее сообщалось, что во время учений в Восточном военном округе было отработано создание единой системы управления дежурных сил ПВО. Она включает "силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск и обеспечивает управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра", передает РИА "Новости". Подобная система очень пригодится нашей армии в случае возникновения реального вооруженного конфликта.

Широкомасштабные маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Руководит ими министр обороны Сергей Шойгу. В учениях принимают участие более 300 тысяч военных, свыше 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. К российским военным также присоединились подразделения из Китая и Монголии.