Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Атаку на Сирию приравняют к удару по России

Кадр youtube.com
Москва сможет применить ядерное оружие для защиты союзника

России следует пересмотреть доктрину применения ядерного оружия, поскольку прежняя не отвечает современному уровню угроз. В случае атаки террористов или западного альянса на Сирию нашим военным нужно предоставить право нанести ответный ядерный удар, считают эксперты.

"Нападение в Сирии можно приравнять к нападению на Россию и следствием этого может стать автоматическое вступление в действие положений ядерной доктрины. С одной стороны это повышает защищенность, с другой – повышает ставки в военных конфликтах и риск ядерной войны", – заявил в интервью "Свободной прессе" военный эксперт Борис Рожин.

По теме

Он сомневается в том, что политическое руководство России решится наделить себя правом на превентивный удар. В октябре президент страны Владимир Путин в очередной раз заявил, что наша страна исключает для себя возможность применения ядерного оружия первой.

"Старая военная доктрина ориентировалась на ситуацию 1990−2000-х гг., когда Россия проводила другую внешнюю политику, не имела прямого конфликта с НАТО, и поэтому (доктрина) была строго оборонительной. Сейчас же, в результате развития холодной войны и общего повышения конфликтности в мире, скорее всего, требуется внесение дополнительных корректив в ядерную доктрину страны. Она, конечно, останется оборонительной, но, возможно, там появятся какие-то оговорки, связанные с линией США на разрыв договора по РСМД и СНВ-3, который тоже может быть разорван в ближайшее время", – отметил Рожин.

По его словам, в документе следует учесть постоянную угрозу нападения на наших военных в Сирии, а также перемещение позиционных районов противоракетной обороны США в Польшу и Чехию и развертывание систем противовоздушной обороны THAAD в Южной Корее.

Развитие ситуации между Россией и США приведет "к некоторому расширению возможностей применения ядерного оружия, которые будут компромиссом между военным и политическим руководством", указал эксперт. Военные рвутся в бой, но их порыв уравновешивают политики и дипломаты. Сохранение ситуации в политическом русле отвечает интересам как РФ, так и США.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин советует Кремлю изменить подход к внешней политике с реактивного на проактивный. Наносить превентивный ядерный удар не следует, но в остальном нужно бить первыми.

"Наша внешняя политика такова, что нам навязывают правила игры, а мы реагируем. А надо действовать превентивно. Создавать американцам проблемы по всему миру. Самим придумывать им "Скрипалей" и т.п. А то мы все пытаемся играть с ними как джентльмены в шахматы, а с нами играют в покер, да еще и грязными методами", – указал аналитик.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

В Москву идут настоящие зимние морозы

Сугробы образуются в столице еще нескоро

Атаку на Сирию приравняют к удару по России

Москва сможет применить ядерное оружие для защиты союзника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей