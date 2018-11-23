Атаку на Сирию приравняют к удару по России

Москва сможет применить ядерное оружие для защиты союзника

России следует пересмотреть доктрину применения ядерного оружия, поскольку прежняя не отвечает современному уровню угроз. В случае атаки террористов или западного альянса на Сирию нашим военным нужно предоставить право нанести ответный ядерный удар, считают эксперты.



"Нападение в Сирии можно приравнять к нападению на Россию и следствием этого может стать автоматическое вступление в действие положений ядерной доктрины. С одной стороны это повышает защищенность, с другой – повышает ставки в военных конфликтах и риск ядерной войны", – заявил в интервью "Свободной прессе" военный эксперт Борис Рожин.

Он сомневается в том, что политическое руководство России решится наделить себя правом на превентивный удар. В октябре президент страны Владимир Путин в очередной раз заявил, что наша страна исключает для себя возможность применения ядерного оружия первой.

"Старая военная доктрина ориентировалась на ситуацию 1990−2000-х гг., когда Россия проводила другую внешнюю политику, не имела прямого конфликта с НАТО, и поэтому (доктрина) была строго оборонительной. Сейчас же, в результате развития холодной войны и общего повышения конфликтности в мире, скорее всего, требуется внесение дополнительных корректив в ядерную доктрину страны. Она, конечно, останется оборонительной, но, возможно, там появятся какие-то оговорки, связанные с линией США на разрыв договора по РСМД и СНВ-3, который тоже может быть разорван в ближайшее время", – отметил Рожин.

По его словам, в документе следует учесть постоянную угрозу нападения на наших военных в Сирии, а также перемещение позиционных районов противоракетной обороны США в Польшу и Чехию и развертывание систем противовоздушной обороны THAAD в Южной Корее.

Развитие ситуации между Россией и США приведет "к некоторому расширению возможностей применения ядерного оружия, которые будут компромиссом между военным и политическим руководством", указал эксперт. Военные рвутся в бой, но их порыв уравновешивают политики и дипломаты. Сохранение ситуации в политическом русле отвечает интересам как РФ, так и США.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин советует Кремлю изменить подход к внешней политике с реактивного на проактивный. Наносить превентивный ядерный удар не следует, но в остальном нужно бить первыми.

"Наша внешняя политика такова, что нам навязывают правила игры, а мы реагируем. А надо действовать превентивно. Создавать американцам проблемы по всему миру. Самим придумывать им "Скрипалей" и т.п. А то мы все пытаемся играть с ними как джентльмены в шахматы, а с нами играют в покер, да еще и грязными методами", – указал аналитик.