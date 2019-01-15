В Крым перебрасывают "Панцири"

Россия усиливает оборону полуострова

И без того мощный купол ПВО Крыма Россия планомерно усиливает новыми зенитно-ракетными комплексами. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на полуостров перебросили еще один дивизионный комплект ЗРПК "Панцирь-С1".

Как и обычно, перед этим системы прошли стыковочные стрельбы на полигоне в Астраханской области. До этого дивизион "Панцирь-С1" привозили на полуостров в ноябре прошлого года. ЗРПК работают в комплексе с главным ЗРК России на данный момент – С-400. Сейчас в Крыму на боевом дежурстве находятся четыре дивизиона С-400.

Полуостров давно превратился в одну из мощнейших военных баз России, а после инцидента в Керченском проливе и введения Украиной военного положения оборона Крыма была укреплена еще больше. Под Керчь перебросили береговые ракетные комплексы "Бал". А до этого военные запустили первую очередь аэродрома Бельбек, который в перспективе будет принимать все типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики.

Что касается "Панцирей", то в эти ЗРПК были опробованы в Сирии, где у них были выявлены как сильные, так и слабые стороны. В ближайшей переспективе на вооружение примут специальные недорогие ракеты "гвозди", которые будут применять против беспилотников.





