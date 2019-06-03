F-35 летают в аварийном режиме

У истребителей барахлит гидравлика

После крушения F-35A японских ВВС в США в очередной раз присмотрелись к новым истребителям, которые в скором времени должны стать основными в ВВС стран НАТО. Несмотря на то что самолет существенно опережает предшественников в технологическом плане, пока F-35A выглядит достаточно "сырой" машиной, которую приходится дорабатываться буквально на ходу.

Хотя самолет принят на вооружение сразу в нескольких странах, пилоты не спешат применять их в боевых операциях. Достаточно вспомнить израильские ВВС, которые до сих пор предпочитают использовать F-16, хотя их F-35I называют даже более опасными, чем классические "тридцать пятые".

У японского летчика, пилотировавшего F-35A, было 60 часов налета. Это достаточно много для нового истребителя. Там не менее он не смог даже катапультироваться, нашли только обломки самолета.

Как позже выяснили СМИ, пять из тринадцати японских F-35A семь раз были вынуждены совершить аварийные посадки. Министр обороны Японии Такеши Вая признал, что нештатные ситуации были связаны с подачей топлива, гидравликой. Также у истребителя наблюдались проблемы с охлаждением и навигацией, не говоря уже о гипоксии, в связи с неправильной работой бортовой системы генерации кислорода OBOGS. Согласно данным на 2018 г., таких случаев было не менее 29.

Вдобавок F-35A не хватает запасных частей. Чтобы найти новые, пришлось даже разобрать первые модификации истребителей, которые сейчас уже нельзя использовать иначе как в эскадрильи "Агрессор" – в них слишком много недочетов.



В отчете Пентагона говорится, что для успешной эксплуатации F-35 требуется 45 тыс. часов дополнительной работы в год. Это огромные деньги. Не случайно Германия отказалась от F-35, но США деваться просто некуда. Это действительно самый совершенный в мире истребитель, но ему может понадобиться еще несколько лет, чтобы окончательно прижиться в ВВС стран НАТО.