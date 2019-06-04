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Американцы готовят базу "подскока" к Абхазии

Фото: flickr.com/Министерство обороны Украины
Грузия распахнула двери кораблям НАТО

Грузия, которая не знает как еще приблизить себя к НАТО, разработала новый законодательный пакет. Он еще больше упростит кораблям альянса вход в территориальные воды и порты страны.

Сейчас законопроект проходит согласование в ведомствах, а до конца месяца премье. По словам главы правительства, Грузия "готова внести весомый вклад в вопросы мира и безопасности региона черноморского бассейна".

Стоит отметить, что корабли НАТО и так свободно заходят в порты Грузии. Только в апреле этого года четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО (SNMG2) провели совместные учения с двумя кораблями береговой охраны МВД страны. Нередко в ее порты заходят и американские эсминцы типа "Арли Берк".

В настоящее время у Тбилиси нет боеспособного флота, поэтому власти просто отдают НАТО свои территории в свободное пользование. А что касается законодательного пакета, то это, скорее, символический жест и очередной "прогиб".

Корабли НАТО в том же Батуми тревожная новость для России, так как как абхазский Сухум очень близко, и если возникнет конфликт, в первую очередь он коснется территории, которую Тбилиси считает оккупированной Россией.

Александр ИЛЬИН
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