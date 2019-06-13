Работы над засекреченным проектом идут полным ходом

Отечественные специалисты приступили к разработке тактико-технического задания на постройку новейшего авианосца с ядерной энергетической установкой. Об этом журналистам сообщили представители российского оборонно-промышленного комплекса.



"ТТЗ по новому авианесущему комплексу сейчас формируется и пока не направлялось в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Министерство обороны и Главкомат ВМФ придерживаются в этом отношении единого мнения – новый авианосец должен быть с ядерной энергетической установкой",

– приводит ТАСС слова неназванного источника.

На официальном уровне информация о том, что в России приступили к разработке нового авианосца и что он будет атомным, пока не получила подтверждения.

Источник в ОПК не раскрыл сроки завершения работ. Но в мае все те же анонимные представители отрасли говорили журналистам о том, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию первого российского авианосца с атомной энергоустановкой и водоизмещение около 70 тыс. т начнутся в 2023 году. Они включены в государственную программу вооружений до 2027 года.

В начале июня руководитель ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что корпорация "более чем готова" к созданию атомного авианосца. По его словам, разработка и строительство авианосца, согласно мировому тренду, укладывается в 15 лет. Заняться этим могут разные предприятия "Объединенной строительной корпорации" – от "Балтзавода" до "Северной верфи", в частности "Севмаш".

В настоящее время у Военно-морского флота РФ на вооружении имеется единственный авианосец "Адмирал Кузнецов". Корабль водоизмещением около 60 тыс. т, построенный в СССР, находится на ремонте. Самые крупные в мире действующие военные корабли – американские авианосцы типа Nimitz – имеют водоизмещение около 100 тыс. тонн. В строю находится десять таких кораблей.