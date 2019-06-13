Нибиру
- Россия под ударом: армия Нибиру высадилась во Владивостоке
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Отечественные специалисты приступили к разработке тактико-технического
задания на постройку новейшего авианосца с ядерной энергетической установкой.
Об этом журналистам сообщили представители российского оборонно-промышленного
комплекса.
"ТТЗ по новому авианесущему комплексу сейчас формируется и пока не направлялось в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Министерство обороны и Главкомат ВМФ придерживаются в этом отношении единого мнения – новый авианосец должен быть с ядерной энергетической установкой",
– приводит ТАСС слова неназванного источника.
На официальном уровне информация о том, что в России приступили к разработке нового авианосца и что он будет атомным, пока не получила подтверждения.
Источник в ОПК не раскрыл сроки завершения работ. Но в мае все те же анонимные представители отрасли говорили журналистам о том, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию первого российского авианосца с атомной энергоустановкой и водоизмещение около 70 тыс. т начнутся в 2023 году. Они включены в государственную программу вооружений до 2027 года.
В начале июня руководитель ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что корпорация "более чем готова" к созданию атомного авианосца. По его словам, разработка и строительство авианосца, согласно мировому тренду, укладывается в 15 лет. Заняться этим могут разные предприятия "Объединенной строительной корпорации" – от "Балтзавода" до "Северной верфи", в частности "Севмаш".
В настоящее время у Военно-морского флота РФ на вооружении имеется единственный авианосец "Адмирал Кузнецов". Корабль водоизмещением около 60 тыс. т, построенный в СССР, находится на ремонте. Самые крупные в мире действующие военные корабли – американские авианосцы типа Nimitz – имеют водоизмещение около 100 тыс. тонн. В строю находится десять таких кораблей.
Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту
Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется