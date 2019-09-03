Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Контроль над морскими глубинами возьмет "Князь Олег"

Контроль над морскими глубинами возьмет
Фото: Иващенко Владимир/ ТАСС
Тихоокеанский флот РФ пополнится новым подводным крейсером

Стратегические ядерные силы на востоке России укрепит субмарина "Князь Олег". Подлодка проекта 955А "Борей" войдет в состав Тихоокеанского флота в 2020 году. Об этом сообщили в Главкомате ВМФ.

Всего в распоряжении морского военного командования вскоре окажется 10 таких субмарин, сообщают "Известия". "Юрий Долгорукий" уже пополнил Северный флот РФ, два других "князя" – "Александр Невский" и "Владимир Мономах" – приписаны к ТОФ. Для встречи нового "Князя Олега" в Северодвинск уже переброшен экипаж, который и примет судно у производителей.

"Бореи" – самые современные подводные крейсеры стратегического назначения отечественного флота", – пояснил военный эксперт Дмитрий Болтенков. По его мнению, в строительстве подводных лодок четвертого поколения Москва опережает Вашингтон. "В США атомные субмарины типа "Колумбия" (USS Columbia) только разрабатываются. Ожидается, что они поступят на вооружение американских ВМС только через несколько лет", - пояснил эксперт.

На борту "Бореев" может размещаться до 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет Р-30 "Булава-30", радиус действия которых превышает 9 тыс. км. Именно эти ракетоносцы станут основой морских стратегических ядерных сил РФ на ближайшие годы.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Блокаду Крыма ввели в интересах России

Ошибка Киева дорого обошлась украинским фермерам

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей