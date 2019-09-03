Контроль над морскими глубинами возьмет "Князь Олег"

Тихоокеанский флот РФ пополнится новым подводным крейсером

Стратегические ядерные силы на востоке России укрепит субмарина "Князь Олег". Подлодка проекта 955А "Борей" войдет в состав Тихоокеанского флота в 2020 году. Об этом сообщили в Главкомате ВМФ.

Всего в распоряжении морского военного командования вскоре окажется 10 таких субмарин, сообщают "Известия". "Юрий Долгорукий" уже пополнил Северный флот РФ, два других "князя" – "Александр Невский" и "Владимир Мономах" – приписаны к ТОФ. Для встречи нового "Князя Олега" в Северодвинск уже переброшен экипаж, который и примет судно у производителей.

"Бореи" – самые современные подводные крейсеры стратегического назначения отечественного флота", – пояснил военный эксперт Дмитрий Болтенков. По его мнению, в строительстве подводных лодок четвертого поколения Москва опережает Вашингтон. "В США атомные субмарины типа "Колумбия" (USS Columbia) только разрабатываются. Ожидается, что они поступят на вооружение американских ВМС только через несколько лет", - пояснил эксперт.

На борту "Бореев" может размещаться до 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет Р-30 "Булава-30", радиус действия которых превышает 9 тыс. км. Именно эти ракетоносцы станут основой морских стратегических ядерных сил РФ на ближайшие годы.