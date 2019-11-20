США: Россия блефует с "Томагавками"

Гиперзвуковые ракеты сделать намного сложнее

В ходе войны в Сирии Россия не только испытала огромное количество новейших вооружений и образцов техники, но и заполучила ряд американских и израильских ракет.

Так, недавно израильские СМИ сообщили, что российские специалисты заполучили израильскую противоракету "Праща Давида", которая упала из-за технического сбоя. Теперь Израиль всерьез опасается, что ракету отдадут Ирану, и тот придумает, как ее "обмануть".

Еще раньше военные РФ рапортовали, что подробно изучили знаменитую крылатую ракету "Томагавк". Первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской сказал, что их исследовали специалисты, и теперь результаты работы "будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения".

После этого в России заявили, что, имея такую ракету на руках, можно определить, какие каналы связи, управления и навигации она использует. В результате станет намного проще разработать противоракету, которая будет успешно противостоять "Томагавку".

Журнал The National Interest считает подобные заявления чистым блефом и психологическим воздействием, так как, скорее всего, в руки российских военных попали уничтоженные части ракеты, проще говоря, мусор. Также западные эксперты очень критически относятся к средствам ПВО российского производства, размещенным в Сирии. По их мнению, кроме одного F-16, они больше не сбили ничего и оказались неэффективными против авиаударов Израиля. А сообщения в СМИ об отраженных ударах – лишь элементы психологической борьбы.

Но все же можно предположить, что Россия получила хорошо сохранившиеся "Томагавки", которые не взорвались.

Ракета версии IV – это уже не "Томагавк" времен "Бури в пустыни", а практически беспилотники-камикадзе. Прежде чем устремиться к цели, он отправляет изображение объекта наземному оператору, который может вообще отменить задание. Кроме того, "Томагавк" может быть перенаправлен к одной из 15 заранее запланированных целей или сориентироваться по GPS.

И все равно это далеко не последнее слово техники. Как считает NI, если Россия, производящая "Калибры" и "Цирконы", считает, что ей есть чему поучиться у производителей "Томагавков", у нее большие проблемы.

Если российские военные собираются глушить американские ракеты средствами РЭБ, радары и системы связи просто модернизируют и сделают более защищенными. Подобная игра в "кошки – мышки" идет уже давно. И единственный способ не позволить противнику заполучить ракеты – никогда не запускать их.