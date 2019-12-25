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Ювелирная работа: Ил-76 заправил Су-24 и МиГ-31

Ювелирная работа: Ил-76 заправил Су-24 и МиГ-31
Фото: Mil.ru/Дмитрий Пичугин
На уникальных кадрах показаны сложнейшие действия военных самолетов

Минобороны опубликовало качественное видео воздушной заправки бомбардировщиков Су-24, Су-34 и перехватчика МиГ-31БМ.

Сообщается, что самолеты поднялись в небо с авиабаз Шагол и Канск в Челябинской области, а заправка проходила на высоте от 2 до 6 тыс. метров. Ил-78 по очереди заправил все самолеты – "ювелирную" работу засняли прямо из кабин самолета.


Чтобы поймать штангой конус-заправщик "Ила" на скорости 600 км/ч, нужно постараться обоим летчикам, и с первой попытки это сделать очень трудно. Ранее стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и Ил-78 ночью в воздухе на скорости в несколько сотен километров в час сближались и производили дозаправку.

До этого в Сеть попало видео заправки F-35 ВВС США в воздухе. Перед тем как произошел контакт, летчик безуспешно пытался поймать конус раз несколько раз и затем заходил по новой.

Александр ИЛЬИН

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