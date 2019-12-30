Сейчас проводятся испытания российского истребителя с двигателем второго этапа

Часть новых средств поражения для Су-57 уже создана, некоторые его виды еще на стадии разработки. Об этом рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться", – заявил он в беседе с РИА Новости.

Слюсарь упомянул также о недавнем крушении новейшего истребителя Су-57. По его словам, сейчас авиакатастрофу расследует комиссия, а результаты ее работы специалисты используют, чтобы усовершенствовать самолет.

"Су-57 – это новая, высокотехнологичная, сложная техника. Прежде, чем пойти в эксплуатацию, машина проходит жесткие и многочисленные испытания. Эти самолеты уже налетали несколько тысяч полетов. К сожалению, даже с техникой такого уровня иногда случаются аварии", – отметил он.

Первый полет российский истребитель совершил в 2010 году, напоминает РИА ФАН. Су-57 называют сверхманевренным. Самолет получил высокотехнологичное бортовое оборудование.

Как стало известно ранее, российские Су-57 могут получить ракетные комплексы "Кинжал". Ожидается, что это произойдет после 2030 года, отмечает RT.

Накануне "Утро" писало о подробностях поставок истребителей с новым двигателем.