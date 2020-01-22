США построили летающую мишень в виде российского Су-57
Любопытный беспилотник-мишень готовят для ВВС США. Как видно на фотографиях, которую опубликовал портал Flight Global, дрон напоминает российский истребитель Су-57 и прототип YF-23 одновременно.
Аппарат, который разрабатывает калифорнийская компания Sierra Technical представляет собой стелс-мишень пятого поколения, равную по размерам учебно-боевому самолету Т-38 Talon.
Сообщается, что машина оснащена двумя двигателями J85, которые должны имитировать АЛ-41Ф1 от Су-57. В компании не скрывают, что дрон должен помочь американским летчикам подготовиться к боям с российскими и китайскими малозаметными истребителями Су-57 и J-20. Первый полет дрон запланирован на начало этого года.
В ВВС США даже собираются дать беспилотнику несколько F-35 в качестве эскорта, чтобы обучающимся пилотам было еще тяжелее. Су-57 бок о бок с F-35 – действительно, суровое испытание.
Однако стоит отметить, что встреча с настоящим Су-57 будет намного опаснее для американских летчиков, чем погоня за дроном, похожим на российский истребитель. Достаточно сопоставить скорость и маневренность.
Имитировать Су-57 сможет, пожалуй, лишь F-22, но это достаточно дорого для обучения, так как летные часы у этого истребителя просто золотые. Новый дрон-мишень может подготовить летчиков, скорее, психологически. Но лучше с Су-57 им вообще не встречаться. Пока у этого истребителя худший враг – время, которое неумолимо уходит, а самолет так и не идет в серию.
Что касается беспилотников, то США уделяют им огромное внимание. Недавно Пентагон заплатил $41 млн Kratos – разработчикам БПЛА "Валькирия". Этот дрон уже называют напарником F-35.
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