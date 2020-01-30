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Американские подводники приблизили начало ядерной войны

Американские подводники приблизили начало ядерной войны
Фото:flickr.com/usnavy
Субмарины "Огайо" все-таки получили боеголовки малой мощности, против которых протестовала Москва

США начали размещать на атомных подводных лодках ракеты с ядерными зарядами малой мощности, которые вызывают большую обеспокоенность в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию американских ученых (ФАУ).

По данным источника в правительстве США, речь идет о боеголовках W76-2, которыми оснащаются ракеты Trident. Первая стратегическая подлодка Tennessee класса "Огайо" уже отправилась на патрулирование с "одной или двумя" боеголовками нового типа и вернется в феврале. Вторая лодка с W76-2 находится в Тихом океане, вероятно, того же класса.

По поводу этих ракет в России забили тревогу еще год назад, когда глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эти боеголовки повышают риск ядерного конфликта, так как снижают порог применения атомного оружия.

Мощность W76-2 всего 5 – 6 килотонн, но она способна уничтожить любой стратегический объект или пустить на дно авианосец или атомный крейсер. По информации Defense News, производство новых боеголовок началось еще год назад.

А уже осенью руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Лиза Гордон рассказала журналистам о "засекреченное количество" готовых боеголовок. У России таких аналогов пока нет.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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У России есть и серийно изготавливаются боеголовки мощностью менее 1 килотонны и до 16 мегатонн, последнии снимались с дежурства в 90е. Делали и более мощные заряды.
Гость
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Придется сделать. За нами не задержится.
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