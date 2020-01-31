Что случилось с субмаринами у берегов Сирии, не разглашается

Модернизированную "Варшавянку" проекта 636.3 "Старый Оскол" отправили на ремонт в Кронштадт. Вскоре за нею отправится и вторая лодка – "Краснодар". Обе субмарины выполняли задачи в Средиземном море у берегов Сирии.

По данным ТАСС, первая подлодка четыре месяца проведет в ремонте. Пока в море остается "Краснодар", которая присоединилась в составу постоянного оперативного соединения ВМФ в дальней морской зоне в апреле прошлого года. Но в ближайшем будущем и она пройдет ремонт на Кронштадтском морском заводе, который называют плановым.

Какие именно неполадки или недочеты у "Старого Оскола" и "Краснодара", не сообщается. На данный момент в составе ВМФ РФ числятся семь подлодок проекта 636.3, а в ближайшие годы будут введены в эксплуатацию еще три.