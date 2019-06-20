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Для водителей придумали новый штраф

Фото: www.globallookpress.com
Увильнуть от оплаты проезда по платной дороге не удастся

Автомобилисты, которые пытаются бесплатно ездить по платным трассам, должны быть наказаны. На этом настаивает правительство РФ.

Авторы законодательной инициативы подчеркивают, что подобные дороги удобнее бесплатных, поскольку там не бывает пробок. Поэтому их строят, вкладывая значительные средства. Но водителям предоставлен выбор – ехать бесплатно по одному маршруту или заплатить и быстрее оказаться в пункте назначения. Выбравшие второй вариант могут либо приобрести абонемент, либо должны оплатить проезд, остановившись у специального пункта пропуска.

Однако некоторые водители "проскакивают", не заплатив. Поэтому правительство предлагает изменить принцип оплаты, введя систему "free-flow" ("свободный поток"), которая постоплатна по своей сути, пишет "Парламентская газета". Это даст возможность налагать штраф на водителей, которые сами вовремя не оплатили проезд.

Фото: www.globallookpress.com

Размер штрафа может составить 2,5 тыс. рублей. Инициативу правительства обсудят на президентском Совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в четверг, 20 июня.

В России платные дороги есть в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, в Удмуртии и Санкт-Петербурге.

Николай ВИКТОРОВ
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