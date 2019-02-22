"Единая Россия" отвергла поправки в ПДД о превышении скорости

Изменения должны быть системными и направленными на повышение безопасности на дорогах, настаивают в партии

Инициатива ГИБДД и Минтранса о введении нового штрафа за превышение скорости водителями автомобилей не оправдана и противоречит мнению большинства россиян. Об этом заявил координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги", зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Он сообщил, что по итогам общественного обсуждения данной инициативы, которое прошло на площадках партии, было принято решение выступить против снижения порога наказания за превышение скорости до 10 км/ч и внесения соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

"Выступления представителей профильных министерств не убедили нас, что предлагаемая мера о снижении ненаказуемого порога позволит повысить безопасность на дорогах", – пояснил Афонский.

Координатор партпроекта ЕР подчеркнул, что в инициативе о снижении "ненаказуемого порога" не предусмотрена возможность для водителей оспорить вынесенные в автоматическом режиме постановления. "У камер есть погрешность, камеры неквалифицированно установлены, просто некорректно работают, а гражданин не может защититься", – указал на несправедливость единоросс.

Кроме того, данные опроса общественного мнения, проведенного активистами партпроекта, показали, что 56% респондентов негативно отнеслись к такому варианту усиления ответственности водителей. Многие уверены, что снижение минимального порога превышения скорости направлено не на усиление безопасности движения на дорогах, а на пополнение региональных и частных бюджетов.

В связи с этим ЕР призывала Минтранс и ГИБДД не вносить постоянно поправки в ПДД, а собраться и систематизировать необходимые изменения, взаимодействуя при этом с экспертами.

"Надо установить один раз правила, по которым бы и ездили наши автомобилисты по нашим дорогам", – сказал Афонский.

Он подчеркнул, что активисты партпроекта "Безопасные дороги" готовы включиться в эту работу.

Проект ЕС "Безопасные дороги" направлен на сохранение жизни и здоровья россиян при ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, мониторинг состояние дорожного полотна, пешеходных переходов. Активисты партпроекта проводят уроки по безопасности дорожного движения, контролируют расследование причин крупных ДТП.