Эксплуатация сломанных лифтов обернется штрафом

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За нарушение требований по обеспечению безопасной работы лифтов и эскалаторов эксплуатирующие организации и должностные лица ответят рублем. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг, 14 февраля, приняли во втором чтении соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.
На то, что до сих пор в российском законодательстве не была предусмотрена ответственность за нарушение правил безопасного использования и эксплуатации лифтов, обратил внимание спикер ГД Вячеслав Володин.
"Ее давно надо было установить для защиты здоровья и жизни граждан", – подчеркнул он.
Теперь нужные решения приняты. Отвечать за нарушение правил использования лифтов, эскалаторов, движущихся пешеходных дорожек и подъемников для инвалидов будут эксплуатирующие организации, их должностные лица и специалисты.
Так, за содержание техники в непригодном состоянии должностные лица заплатят штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юрлица – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. А если из-за неисправной техники будет нанесен вред здоровью и жизни человека, размер штрафа составит от 20 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 350 тыс. руб. для компаний.
В 2013 г. лифты были исключены из категории опасных производственных объектов, в связи с чем учет и расследование причин соответствующих аварий Ростехнадзором не проводились.
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