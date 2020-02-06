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Новый премьер встал на защиту бедных водителей

Новый премьер встал на защиту бедных водителей
Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Штрафы для россиян не соответствую зарплатам жителей страны

Назначенный меньше месяца назад на должность главы правительства Михаил Мишустин заступился за простых людей. Он заявил, что новые штрафы для водителей за нарушения на дорогах, предложенные Минюстом, не соответствуют доходу россиян. Для многих жителей страны, отметил премьер, 5 тыс. руб. – непосильная сумма. 

"Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы", – аргументировал он критику в адрес проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает РБК. 

По мнению главы кабмина, нельзя бездумно увеличивать санкции за нарушения ПДД. Рост должен быть обусловлен платежеспособностью граждан, которая в целом по стране пока далека от совершенства.

Устранить этот пробел – главная задача государственной власти, подчеркнул премьер. И заключил: "Работа правительства – это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле главный индикатор нашей деятельности".

Напомним, в конце января появилась информация о том, что в 2021 г. на автомобилистов обрушатся огромные штрафы. Так, например, плата за превышение скорости на 20 – 40 км/ч, согласно проекту КоАП Минюста, вырастет с 500 до 3 тыс. рублей. Чем быстрее будет двигаться машина, отступая от установленных ограничений, тем дороже это обойдется водителю. 

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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сэр самуэль харрис
ещё один слюнтяй
премьер хоть знает что у него на дорогах творится? я вообще удивляюсь как при таком бардаке на дорогах россияне вообще ездят,а какя смертность на дорогах?УЖАС.
а штраф не налог,не нарушай и не будешь платить
А что творится? А то я езжу и не знаю. Может пора пешком ходить?
сэр самуэль харрис
Ответить
ещё один слюнтяй
премьер хоть знает что у него на дорогах творится? я вообще удивляюсь как при таком бардаке на дорогах россияне вообще ездят,а какя смертность на дорогах?УЖАС.
а штраф не налог,не нарушай и не будешь платить
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