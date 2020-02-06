Штрафы для россиян не соответствую зарплатам жителей страны

Назначенный меньше месяца назад на должность главы правительства Михаил Мишустин заступился за простых людей. Он заявил, что новые штрафы для водителей за нарушения на дорогах, предложенные Минюстом, не соответствуют доходу россиян. Для многих жителей страны, отметил премьер, 5 тыс. руб. – непосильная сумма.

"Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы", – аргументировал он критику в адрес проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает РБК.

По мнению главы кабмина, нельзя бездумно увеличивать санкции за нарушения ПДД. Рост должен быть обусловлен платежеспособностью граждан, которая в целом по стране пока далека от совершенства.

Устранить этот пробел – главная задача государственной власти, подчеркнул премьер. И заключил: "Работа правительства – это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле главный индикатор нашей деятельности".

Напомним, в конце января появилась информация о том, что в 2021 г. на автомобилистов обрушатся огромные штрафы. Так, например, плата за превышение скорости на 20 – 40 км/ч, согласно проекту КоАП Минюста, вырастет с 500 до 3 тыс. рублей. Чем быстрее будет двигаться машина, отступая от установленных ограничений, тем дороже это обойдется водителю.