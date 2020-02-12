Подделать диагностику машины станет невозможным

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения смогут признать результаты техосмотра недействительными, если выяснится, что машина его не проходила. Такая возможность у них появится с 8 июля этого года. Об этом говорится в новом опубликованном проекте Минтранса об изменениях прохождения правил ТО.

Теперь в ГИБДД будут обязаны аннулировать диагностическую карту и сообщить страховой компании обо всех нарушениях, говорится в проекте изменений. Это лишит водителей возможности покупать карты, не проходя сам осмотр – сейчас так поступают до 80% россиян, пишет "Коммерсант".

После вступления документа в силу процесс диагностики будут фотографировать, снимки же отправят в архив МВД. Кроме того, за вождение автомобиля без техосмотра автолюбителей ждет штраф в 2 тыс. руб., сообщает телеканал "360".

Ранее стало известно об изменении правил проведения экзаменов на права.