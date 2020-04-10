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Россия готовит сразу три вакцины от COVID-19

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Несколько вариантов лекарства постараются выпустить как можно скорее

Распространяющийся по миру COVID-19 к 10 апрелю унес жизни более 95 тыс. человек. Главное спасение от заразы видят в вакцине. Ее разработкой занимаются ученые разных стран. Российские исследователи уже готовят к выпуску три варианта вакцины.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24". Однако применять лекарство начнут только к осени 2020 года. Сначала нужно провести все необходимые испытания – это займет несколько месяцев. Пока разные варианты вещества успешно протестировали на животных.

Как предполагают эксперты, пик пандемии коронавируса к моменту, когда вакцина будет готова, может уже пройти, однако разработать ее все равно необходимо.

Ранее сообщалось, что за основу специалисты взяли несколько препаратов. Один из них появился еще несколько лет назад в ингаляционной форме. Второй препарат раньше принимали для лечения инфекций у животных. Последнее вещество были разработано японскими экспертами.

Ранее "Утро.ру" публиковало последние данные о коронавирусе в России. 

Дарья ПЕТРОВА

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