Американская валюта ставит новые антирекорды

После затяжного падения она судорожно попыталась переломить неприятную для себя тенденцию и немного отыграла потери, но после этого вновь кубарем покатилась под гору. На торгах в пятницу, 16 февраля, "зеленый" обновил трехлетний минимум к корзине основных мировых валют.

Индекс доллара снизился до 88,31. Всего за сутки доллар потерял 0,8% своей стоимости, а недельные потери составили 2%. В итоге уходящая неделя стала худшей для доллара за последние два года, отмечает "Эксперт".

Неудивительно, что тотальный обвал американской валюты позволяет рублю стремительно прибавлять в цене. В ходе вчерашних торгов российская валюта укрепилась к доллару на 30 коп., в утренней части сегодняшней торговой сессии – еще на 2 копейки. В итоге в настоящий момент стоимость $1 расчетами "завтра" составляет 56,37 рубля.

Евро также укрепляется по отношению к доллару, но быстрее рубля. Так что относительная стоимость российской валюты по отношению к европейской падает. Сегодня утром рубль просел к евро на 10 коп., до 70,61 рубля.

Эксперты называют несколько причин, по которым американская валюта переживает не самый благополучный период в своей истории. Во-первых, статистические данные оставляют желать лучшего. Розничные продажи в США в январе упали, коммерческие запасы нефти – тоже, инфляция вопреки ожиданиям не замедлилась. А раз так, то финансовые власти страны, скорее всего, откажутся от агрессивного повышения базовой ставки. Это значит, что доллар отчасти потеряет для инвесторов свою привлекательность.

Во-вторых, у инвесторов вновь проснулся интерес к рисковым активам. Буря на фондовом рынке улеглась, и теперь средства можно опять выводить из укрытия и вкладывать в прибыльные, но нестабильные активы. Соответственно, игроки охотно избавляются от долларов и приобретают рубли, юани и валюты других растущих экономик.

Зато над российским рублем установилось безоблачное небо. Помимо падения доллара, поддержку национальной валюте оказывают и другие факторы. К примеру, нефть. Цены на нее остаются на высоком уровне. Сегодня утром стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,51%, до $64,66 за баррель. Стоимость черного золота, впрочем, может уже сегодня подвергнуться колебаниям, если окажется, что США нарастили число действующих буровых установок.

Еще одним спасательным кругом для рубля является высокий спрос на государственные облигации. В отсутствие санкций в отношении российских ОФЗ и на фоне слухов о возможном повышении рейтинга России до инвестиционного уровня заметен значительный интерес иностранных инвесторов к рублю и рублевым бумагам, констатируют аналитики.