Депутат Рады сделал реверанс в сторону инженерной УССР

В Советском Союзе украинцы разрабатывали космические корабли, а ныне аграрная сверхдержава, которой должна была стать Украина после развала СССР, не в состоянии даже прокормить половину оставшегося сейчас своего населения. К такому неутешительному выводу пришел депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В эфире телеканала ZIK политик заявил, что сегодня более половины валового внутреннего продукта Незалежной создает аграрный сектор, но государству нужна новая индустриализация для того, чтобы улучшить жизнь собственным гражданам. По его словам, у украинцев "потихонечку воруют Родину", через год державу покинут еще 2 миллиона человек, "в основном интеллигентных, развитых, понимающих, к чему катится наша страна". А есть еще такое же количество людей, помнящих "великую страну", которой не сулили стать аграрной державой, а где строили космические корабли и самолеты.

"Гордиться надо не только полями. Должна быть и новая индустриализация, и высокие технологии, и мы, украинцы, все это разрабатывали и делали… Сколько процентов ВВП занимает сельское хозяйство? У нас сейчас больше половины, а у них (вероятно, у Голландии и Бельгии, о которых говорила ведущая эфира) – не больше 10%, у Штатов 4%. Нет ни одной успешной аграрной страны, это неправда. Аграрная Украина прокормит максимум 15 млн людей, а остальные будут безработные и нищие", – считает Мураев.

Как отмечает портал "ПолитНавигатор", в настоящее время население Незалежной составляет около 38 миллионов человек (без учета Крыма и народных республик Донбасса). Между тем после обретения независимости в стране насчитывалось почти 52 миллиона граждан Украины.

В середине нынешнего сентября бывший глава украинского МИД Леонид Кожара заметил, что отказ от производства самолетов и ракет и переход на экспорт подсолнечного масла не поможет Украине стать членом Евросоюза.