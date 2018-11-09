Европу удивил рост российской экономики

Дорогая нефть и слабый рубль привели к потрясающему результату

Российская Федерация впервые за несколько лет закончила год в финансовом плюсе. Государственный бюджет был исполнен с профицитом вопреки ужесточению западных санкций. Этот факт для Европы стал настоящим сюрпризом.



Опубликованные на днях показатели экономического развития России удивили многих на Западе, пишет немецкое издание Die Welt. "Эти данные пришлись не по вкусу тем, кто надеялся, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику", – отмечается в публикации.

Главной причиной экономических успехов РФ стало резкое повышение цен на нефть. Стоимость черного золота, резко упавшая в период с 2014 по 2016 г., в начале этого года подорожала более чем на 16%, а в середине прошлого года – вообще на 75%. Именно нефтяной фактор обеспечил в первом полугодии половину чистой прибыли в российской реальной экономике, утверждают специалисты Высшей школы экономики.

Другим объяснением сверхдоходов, которые получил государственный бюджет, стала "новая динамика рубля". "Вопреки прежним традициям российская валюта более не развивается пропорционально цене на нефть. Хотя резкое обесценивание рубля более чем на половину в период между 2014 и 2016 гг. в значительной степени было обусловлено тогдашним падением цены на нефть и первыми западными санкциями. Однако происшедшее затем подорожание нефти на рубле практически не отразилось", – говорится в статье.

Российская валюта стала меньше зависеть и от внешнеполитической конъюнктуры. В апреле власти США ввели суровые санкции против Москвы, и рубль заметно упал в цене. Однако после введения августовских ограничений и угрозы продолжения санкционного давления его стоимость практически не изменилась. Она находится на относительно стабильном уровне, который приемлем и для населения, и для госбюджета.

Немецкие журналисты предположили, что инициаторы антироссийских санкций, судя по всему, не учли, что ситуация с ослаблением рубля окажется выгодной для экспортных компаний и доходов российского бюджета.

"Мало того что резко увеличилось количество нефтедолларов, так еще и при обмене на дешевые рубли внутри страны их стоимость возросла, в то время как расходы в рублях остались на прежнем уровне. Дешевый рубль также удорожил импортные товары, сделав более привлекательными отечественные, в результате чего импорт сократился, а экспортные доходы увеличились", – подчеркивает Die Welt.

Сейчас Москва озабочена тем, что создает себе запас прочности на случай ухудшения ситуации. Получаемые сверхдоходы она не вкладывает в развитие, а накапливает из этих денег резервы. Вероятное ужесточение санкций и изолированность РФ от внешнего мира станут для страны серьезным испытанием, пройти которое ей помогут обширные запасы.