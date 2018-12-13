Украинцев оставят без газа под Новый год

Пока поставщики делят рынок, страдают рядовые потребители

Украина вновь оказалась на грани газового коллапса. На этот раз по причине чисто бюрократической. Как выяснилось, "Укртрансгаз" до сих пор не согласовал заявки-номинации на поставки топлива в декабре в 15 областей страны, хотя по закону должен был сделать это до 25 ноября. В результате 10 тысяч потребителей, 2 тысячи школ, детских садов и больниц оказались под угрозой отключения от газоснабжения.

При этом "Укртрансгаз" объясняет срыв поставок газа населению в разгар отопительного сезона "масштабной провокацией", задуманной ради передела рынка газа, пишут украинские "Вести". Государственное предприятие винит во всем "Региональную газовую компанию" (РГК), которая дважды послала заявки по 100 потребителям, и процесс их рассмотрения поэтому затянулся.

В ответ РГК заявляет, что это у "Укртрансгаза" так плохо отлажена система приема заявок – дескать, это она задвоила номинации.

Но пока компании конфликтуют и ищут виноватых, страдают люди. Ведь по закону газ, поставленный без одобренной заявки, считается украденным, и к цене за него автоматически прибавляется 20%. Учитывая запредельную стоимость топлива, установленную для потребителей официально, еще 20% просто добьют население Незалежной.