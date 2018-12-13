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Украинцев оставят без газа под Новый год

Фото: www.globallookpress.com
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Пока поставщики делят рынок, страдают рядовые потребители

Украина вновь оказалась на грани газового коллапса. На этот раз по причине чисто бюрократической. Как выяснилось, "Укртрансгаз" до сих пор не согласовал заявки-номинации на поставки топлива в декабре в 15 областей страны, хотя по закону должен был сделать это до 25 ноября. В результате 10 тысяч потребителей, 2 тысячи школ, детских садов и больниц оказались под угрозой отключения от газоснабжения.

При этом "Укртрансгаз" объясняет срыв поставок газа населению в разгар отопительного сезона "масштабной провокацией", задуманной ради передела рынка газа, пишут украинские "Вести". Государственное предприятие винит во всем "Региональную газовую компанию" (РГК), которая дважды послала заявки по 100 потребителям, и процесс их рассмотрения поэтому затянулся.

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В ответ РГК заявляет, что это у "Укртрансгаза" так плохо отлажена система приема заявок – дескать, это она задвоила номинации.

Но пока компании конфликтуют и ищут виноватых, страдают люди. Ведь по закону газ, поставленный без одобренной заявки, считается украденным, и к цене за него автоматически прибавляется 20%. Учитывая запредельную стоимость топлива, установленную для потребителей официально, еще 20% просто добьют население Незалежной. 

Николай ВИКТОРОВ
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