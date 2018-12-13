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Россия заявила о защите наших дипломатов на Украине силой

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСавченко слепнет и глохнет
МИД РФ отомстит "заигравшимся" властям Незалежной

Россия намерена адекватно ответить украинской стороне, чтобы защитить сотрудников российского дипкорпуса на Украине. Об этом заявила на традиционном брифинге директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она рассказала, что приснопамятный сайт "Миротворец" недавно внес в свои черные списки и обнародовал личные данные двух наших дипломатов, работающих в Незалежной. Это не только нарушение неприкосновенности частной жизни и прав человека, а еще ставит под угрозу безопасность сотрудников дипмиссии.

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"Мы не просто делаем эти предупреждения. У нас есть возможность отвечать на подобные вещи. И это будет сделано, если в отношении российских дипломатических представительств и российских дипломатов не будут предприняты соответствующие меры по обеспечению их безопасности. В Киеве должны понимать, что они заигрались", – послала месседж Киеву Захарова.

То, что происходит в последнее время в отношении российских дипучреждений и их сотрудников, "просто так с рук не сойдет", подчеркнула она.

По ее словам, Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г., в частности, пункты о защите сотрудников дипломатических и консульских представительств, и призвала киевские власти ее строго соблюдать.

С начала госпереворота в Незалежной российское посольство и консульства в этой стране неоднократно подвергались нападениям националистов и радикалов всех мастей. Последний раз такие случаи произошли 26 ноября, т.е. на следующий день после украинской провокации в Черном море, в результате чего три корабля ВМСУ были задержаны Погранслужбой РФ. Так, ура-патриоты забросали коктейлями Молотова и яйцами генконсульство России в Харькове, акции также прошли в Одессе, Киеве и во Львове.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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