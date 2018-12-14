Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия начала импортировать СПГ

Фото: Интерпресс/ТАСС
Судно с топливом должно прибыть в Калининград уже 15 декабря

Впервые за последние 10 лет Россия купила сжиженный природный газ, голубое топливо везут из Сингапура. Заказчиком СПГ стала компания "Газпром".

Об этом пишет сегодня газета РБК со ссылкой на информацию представителя главы газового концерна Алексея Миллера Сергея Куприянова.

По теме

Сингапурское топливо в Калининград, где находится регазификационный терминал "Газпрома", перевозит судно "Маршал Василевский". Компания планирует протестировать терминал с помощью импортного СПГ. С Сингапуром у госкомпании имеется контракт на поставку газа.

Судно с топливом должно прибыть в Калининград в субботу, 15 декабря.

Ранее, в ноябре, стало известно, что из Сингапура в столицу Калининградской области вышел корабль с 170 тыс. куб. м газа. Стоимость одного кубометра составила $360, что дороже российского газа для ФРГ или тысячи кубов реверса для Украины.

Издание отмечает, что использование терминала может привести к убыткам "Газпрома" в размере $27 миллиардов. Между тем госкорпорация намерена поставлять СПГ в Калининградскую область с собственного завода в Выборге. Его запуск запланирован в 2019 году.

Николай КАЦАПОВ
новости партнеров
Загрузка...

Тайна Скрипалей скоро раскроется

Россияне наконец узнают о судьбе отравленных в Солсбери экс-полковника ГРУ и его дочери

Дело Кокорина и Мамаева дало трещину

Всплыло новое обстоятельство, из-за которого обвинения против одного из футболистов могут развалиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей