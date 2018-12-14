Россия начала импортировать СПГ

Судно с топливом должно прибыть в Калининград уже 15 декабря

Впервые за последние 10 лет Россия купила сжиженный природный газ, голубое топливо везут из Сингапура. Заказчиком СПГ стала компания "Газпром".

Об этом пишет сегодня газета РБК со ссылкой на информацию представителя главы газового концерна Алексея Миллера Сергея Куприянова.

Сингапурское топливо в Калининград, где находится регазификационный терминал "Газпрома", перевозит судно "Маршал Василевский". Компания планирует протестировать терминал с помощью импортного СПГ. С Сингапуром у госкомпании имеется контракт на поставку газа.

Судно с топливом должно прибыть в Калининград в субботу, 15 декабря.

Ранее, в ноябре, стало известно, что из Сингапура в столицу Калининградской области вышел корабль с 170 тыс. куб. м газа. Стоимость одного кубометра составила $360, что дороже российского газа для ФРГ или тысячи кубов реверса для Украины.

Издание отмечает, что использование терминала может привести к убыткам "Газпрома" в размере $27 миллиардов. Между тем госкорпорация намерена поставлять СПГ в Калининградскую область с собственного завода в Выборге. Его запуск запланирован в 2019 году.