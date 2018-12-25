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Керченский конфликт отпугнул иностранных инвесторов

Фото: www.globallookpress.com
Наша страна терпит убытки из-за проблем с выпуском еврооблигаций

Инцидент в Керченском проливе негативно отразился на спросе инвесторов на облигации федерального займа РФ. С таким заявлением выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Там видите вся эта ситуация в Азовском море повлияла негативно. В принципе, мы думаем, что могли бы взять большую сумму", – заявил чиновник в интервью ТАСС. Уточняется, что речь идет о ценных бумагах, выпущенных в евро в ноябре 2018 года.

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Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ в конце ноября разместило евробонды на €1 млрд под 3% годовых. Большую часть выпуска – 55% – выкупили инвесторы из Великобритании, 24% – российские, 18% – европейцы и 3% – инвесторы из США.

По всей видимости, в финансовом ведомстве остались недовольны той суммой, которую удалось выручить от продажи ценных бумаг. После провокации, устроенной украинскими моряками, Киев и некоторые политические силы на Западе потребовали ужесточить санкционное давление на РФ. В связи с этим инвесторы побоялись вкладываться в российские активы, и спрос на облигации оказался гораздо меньшим, чем ожидалось.

Вместе с тем привлекательность российских ценных бумаг остается очень высокой для иностранцев. Накануне стало известно, что, по данным Центробанка, доля нерезидентов на аукционах ОФЗ в октябре-ноябре достигала 50-70%. "То есть на текущих ценовых уровнях они вновь стали основными покупателями российского суверенного долга", – заявил агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

Обострение отношений с Украиной и опасность повторения провокаций на море или на суше создает дополнительные риски для устойчивости российской финансовой системы. Тем не менее надежда на лучшее сохраняется.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, задержали и увели в порт Керчи два бронекатера и буксир ВМС Украины. По словам российской стороны, украинские моряки нарушили государственную границу и следовали без предупреждения и разрешения в Азовское море. Эти действия Москва расценила как провокацию. В Киеве утверждают, что уведомляли российскую сторону, и расценивают действия пограничников как агрессию. В итоге Украина ввела военное положение на пограничных с Россией территориях.

Андрей ФИЛАТОВ
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