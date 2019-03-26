Бизнесмены США оказались более здравомыслящими, чем их политики

В России рады видеть компании из США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва прилагает усилия для того, чтобы иностранный бизнес чувствовал себя комфортно в РФ, и высказал надежду, что такое отношение взаимно.

"Хотим привлекать иностранный бизнес, в том числе американский, создавать для него благоприятные условия. Надеемся на встречное благоприятное отношение к российским деловым кругам", – указал Лавров на встрече с делегацией Американской торговой палаты в Москве во вторник, 26 марта.

По мнению министра, экономическое сотрудничество РФ и США сейчас далеко не полностью использует имеющийся потенциал, пишет ТАСС. Понятно, что без соответствующей политической воли сделать это сложно. Поэтому на саммите в Хельсинки летом 2018 г. президенты Владимир Путин и Дональд Трамп говорили в том числе о возможности создания координирующего делового совета в составе первых лиц крупнейших частных компаний двух стран.

"Ответа мы пока не получили", – указал Лавров.

Между тем Москва рассчитывает, что российско-американское сотрудничество в экономической и инвестиционной сферах будет расширено. Придать дополнительный импульс может ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), принять участие в котором Лавров пригласил предпринимателей из США.

"Ждем активного участия американских бизнесменов в ПМЭФ", – подчеркнул глава МИД РФ.

Очередной ПМЭФ состоится в начале июня 2019 года.