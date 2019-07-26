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Грецию "прокатили" с "Турецким потоком"

Фото: www.globallookpress.com
Маршрут газопровода окончательно определен

Европейская ветка "Турецкого потока" минует территорию Греции. Это стало понятно после того, как министр энергетики РФ Александр Новак поделился с журналистами данными о маршруте прокладки ответвления экспортного газопровода с территории Турции:

"(Через) Болгарию, Венгрию, Сербию. В Болгарию напрямую",

– сообщил Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии в пятницу, 26 июля, передает ТАСС.

Министр напомнил, что первая ветка "Турецкого потока" уже готова. Газ, предназначенный для турецких потребителей, начнет поступать по ней с 1 января 2020 года. Вторая ветка уйдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Заинтересованность в проекте выражали Греция, Италия, Болгария, Сербия, Венгрия, Австрия. Судя по всему, теперь стороны окончательно определились, по территории каких стран пройдет основная труба, а кто сможет получать топливо по местной сети. 

Ранее сообщалось, что поставки в Болгарию и Сербию через "Турецкий поток" могут начаться уже в 2020 году.

Николай ВИКТОРОВ
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