Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Забывать" про кредиты в РФ станет выгодно

Фото: pixabay.com
Должники смогут выкупать собственные просроченные займы по дешевке

Система потребительского кредитования в РФ окажется уничтожена, если будет принято предложение Минэкономразвития о внесении поправок в положение "О микрофинансовой деятельности" и федеральный закон о взыскании долгов. Так считает президент "Национальной ассоциации коллекторских агентств" Эльман Мехтиев.

Ранее в МЭР решили обязать кредиторов предлагать выкуп обязательств по просроченным займам сначала самим должникам, а уже потом третьим лицам. Если же кредитор нарушит эту цепочку, должник получит право приобрести собственный неоплаченный долг за полцены.

"Если такой законопроект вступит в силу, в этих формулировках, то людям вообще незачем платит по долгам. И просто люди перестанут платить по долгам, а будут ждать, когда кто-нибудь когда-нибудь продаст их долги за копейки", – дал комментарий Мехтиев в эфире НСН.

По мнению эксперта, подобная инициатива никоим образом не способствует реальному сокращению процента "плохих долгов" и "делает бессмысленным потребительское кредитование".

Ранее стала известна схема, по которой мошенники берут кредиты на чужое имя.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лукашенко нацелился на дружбу с США

Батька принимает первого высокого американского гостя за долгие годы

Украинцы затаили дыхание: Крымский мост испытал рекордную нагрузку

Более половины туристов попадают на полуостров именно этим маршрутом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей