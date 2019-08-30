"Забывать" про кредиты в РФ станет выгодно

Должники смогут выкупать собственные просроченные займы по дешевке

Система потребительского кредитования в РФ окажется уничтожена, если будет принято предложение Минэкономразвития о внесении поправок в положение "О микрофинансовой деятельности" и федеральный закон о взыскании долгов. Так считает президент "Национальной ассоциации коллекторских агентств" Эльман Мехтиев.

Ранее в МЭР решили обязать кредиторов предлагать выкуп обязательств по просроченным займам сначала самим должникам, а уже потом третьим лицам. Если же кредитор нарушит эту цепочку, должник получит право приобрести собственный неоплаченный долг за полцены.

"Если такой законопроект вступит в силу, в этих формулировках, то людям вообще незачем платит по долгам. И просто люди перестанут платить по долгам, а будут ждать, когда кто-нибудь когда-нибудь продаст их долги за копейки", – дал комментарий Мехтиев в эфире НСН.

По мнению эксперта, подобная инициатива никоим образом не способствует реальному сокращению процента "плохих долгов" и "делает бессмысленным потребительское кредитование".

Ранее стала известна схема, по которой мошенники берут кредиты на чужое имя.