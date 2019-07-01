Защита от разорения: проценты по кредитам заморозили

Штрафы и неустойки по долгу теперь не будут расти бесконечно

С сегодняшнего дня в РФ вступили в силу новые правила, ограничивающие проценты и пени по займам. Речь идет о деньгах, взятых в долг у банков и микрокредитных организаций на срок менее года. Отныне общий размер начисляемых неустоек не сможет превысить сам долг более чем в два раза.



Как только размер процентов по договору потребительского кредита достигнет двукратной суммы долга, начисление пени и штрафов будет остановлено, передает РИА "Новости". Любые действия банка или микрофинансовой организации, которые будут нарушать этот запрет, признаются незаконными. К примеру, если человек одолжил у банка 10 тыс. рублей, его платежи не превысят 30 тыс. руб.: 10 тыс. составит сам долг, 20 тыс. – проценты.

Кроме того, с 1 июля на всей территории России вводится ограничение ежедневной процентной ставки. Теперь она не может быть выше 1% в сутки. Таким образом, предельная стоимость займа на срок не более года не превысит 365%, отмечает "Свободная пресса". В первую очередь такое ограничение актуально для "займов до зарплаты", говорили представители Банка России.

Ограничения на поборы со стороны банков и микрокредитных организаций вводятся по поручению президента РФ Владимира Путина. В декабре прошлого года он подписал закон о поэтапном ограничении общего размера начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита (займа), срок возврата по которому не превышает одного года.

На первом этапе, который начался 1 января 2019 г., максимальная суммы всех платежей по кредиту ограничивалось 2,5-кратной суммой займа, а процентная ставка не должна была превышать 1,5% в день. С 1 июля стартовал второй этап. А на третьем этапе, который начнется с 1 января 2020 г., проценты по займам не смогут превышать долги в полтора раза, указывает Ura.ru.

Участники рынка отмечают, что новый закон привел к тому, что микрофинансовые организации снизили долю краткосрочных займов и увеличили количество среднесрочных потребительских кредитов. При этом небольшие игроки испытывают сложности при переходе к другим бизнес-моделям и уходят с рынка. Такая тенденция в дальнейшем будет нарастать.