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Польшу поздравили со вторым рождением

Польшу поздравили со вторым рождением
Фото: www.globallookpress.com
Поляки рано обрадовались отказу от российского газа

Стремление Варшавы отказаться от энергетической стабильности ради утверждения независимости от Москвы насмешило российского сенатора Алексея Пушкова. Он предположил, что запах американского газа полякам более по нраву, и пожелал им тепла.

"Скоро у Польши "второе рождение": там только и речи, что к концу 2022 она станет независимой от российского газа – его заменят газ из США и Катара, – написал Пушков в Twitter. – Рад за поляков. Поздравляю! Газ из США, наверное, душистей, а мысль о независимости от России будет согревать им душу зимними вечерами".

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что после 2022 г. Варшава станет независимой от Москвы, поскольку перестанет пользоваться ее газом. Заменить поставки "Газпрома" должно топливо по трубопроводу из Норвегии, который еще не начали прокладывать, и СПГ из США и Катара, для которого придется построить новый терминал приема.

Николай ВИКТОРОВ
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