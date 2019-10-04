Варшава предпочла зависимость от Вашингтона

После 2022 г. Польша будет полностью защищена от возможного российского влияния. Об этом заявил уполномоченный кабмина республики по проблемам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Сейчас, по его словам, Варшава уязвима, поскольку закупает значительный объем газа у "Газпрома". Но в 2022 г. контракт заканчивается, и возобновлять его поляки не собираются. Получать большой объем топлива Польша будет из США, сообщил Наимский в эфире "Польского радио".

Помимо этого, Варшава планирует увеличить импорт СПГ из Катара, для чего собирается строить новый терминал приемки, а также возлагает большие надежды на газопровод Baltic Pipe из Норвегии, разрешение на строительство которого на днях дала Дания.

"Этот газопровод, а также расширенный терминал – это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена", – подчеркнул Наимский.

Сейчас Польше требуется до 15 млрд кубометров газа в год. В РФ она закупает 10,2 млрд, напоминает "Царьград". Ранее Варшава добилась запрета на использование "Газпромом" дополнительных мощностей европейского газопровода Opal, чтобы не дать Москве возможности полностью отказаться от транзита газа в Европу через Украину, поскольку доставка топлива в Польшу этим маршрутом дешевле.

При этом поставляемый сейчас газ из США Польша сбывает Украине – американский СПГ после доставки и регазификации оказался дороже трубопроводного российского.