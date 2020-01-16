Белоруссия возобновляет переговоры о ценах на топливо

Минск вернется к вопросу о тарифах на поставки российского газа в республику уже в январе. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

По его словам, сейчас республика полностью обеспечена газом. Но о весенних закупках нужно говорить отдельно. При этом в Минске уверены, что смогут добиться от Москвы хороших тарифов.

"Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся", – цитирует ТАСС главу Минэнерго Белоруссии.

Ранее президент республики Александр Лукашенко потребовал от РФ таких же цен на голубое топливо, по которым снабжаются российские регионы. После сложных переговоров стороны подписали 31 декабря 2019 г. соглашение о том, что в январе – феврале 2020 г. стоимость газа для Белоруссии останется на уровне 2019 г. – по $127 за 1 тыс. кубометров. Это дешевле, чем получают сырье все остальные зарубежные партнеры РФ.

Недовольство Минска ценами на российскую нефть уже привело к прекращению поставок.