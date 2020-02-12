Литва проиграла России спор по газу в шведском суде
Апелляция Литвы на решение в пользу "Газпрома" в споре по условиям закупок российского газа отклонена Верховным судом Швеции. Об этом сообщает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на информацию к еврооблигациям нашего монополиста.
Таким образом, провалились потуги Вильнюса взыскать с "Газпрома" около €1,5 млрд. В балтийской республике заявляли, что цена на газ, который Россия поставляла в 2006-2015 годах литовской Lietuvos Dujos, является якобы "несправедливой".
"20 декабря 2019 г. Верховный суд Швеции <...> оставил в силе решение Апелляционного суда Стокгольма. Решение Верховного суда Швеции не подлежит обжалованию", – говорится в документе.
В июле прошлого года апелляционный суд шведского округа Свеа отклонил требование литовской стороны отменить решение Стокгольмского арбитража по газовому спору между Вильнюсом и Москвой.
Мало того, что шведы не стали взыскивать деньги с "Газпрома", они не увидели в ценовой политике российского концерна никакой несправедливости. Более того, Литву обязали возместить нашему монополисту все судебные издержки.
Именно это решение Вильнюс попытался обжаловать в августе 2019-го в Верховном суде Швеции. И вот окончательный провал.
Российские пользователи в комментариях порадовались такому вердикту и построили свои конспирологические версии (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Такое ощущение что все страны бывшие в СССР считают что Россия им что то должна. Не устраивает цена, покупай в другом месте", "Привет бабе Дале, старой КГБистке!", "Литве надо было нанять юристов Нефтегаза)", "прям бальзам на сердце)))".
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Без виагры: спасти потенцию помогут три продукта
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик