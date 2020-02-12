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Литва проиграла России спор по газу в шведском суде

Литва проиграла России спор по газу в шведском суде
Фото: Wang Jianwei/Xinhua/www.globallookpress.com
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит

Апелляция Литвы на решение в пользу "Газпрома" в споре по условиям закупок российского газа отклонена Верховным судом Швеции. Об этом сообщает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на информацию к еврооблигациям нашего монополиста.

Таким образом, провалились потуги Вильнюса взыскать с "Газпрома" около €1,5 млрд. В балтийской республике заявляли, что цена на газ, который Россия поставляла в 2006-2015 годах литовской Lietuvos Dujos, является якобы "несправедливой".

"20 декабря 2019 г. Верховный суд Швеции <...> оставил в силе решение Апелляционного суда Стокгольма. Решение Верховного суда Швеции не подлежит обжалованию", – говорится в документе.

В июле прошлого года апелляционный суд шведского округа Свеа  отклонил требование литовской стороны отменить решение Стокгольмского арбитража по газовому спору между Вильнюсом и Москвой.

Мало того, что шведы не стали взыскивать деньги с "Газпрома", они не увидели в ценовой политике российского концерна никакой несправедливости. Более того, Литву обязали возместить нашему монополисту все судебные издержки.

Именно это решение Вильнюс попытался обжаловать в августе 2019-го в Верховном суде Швеции. И вот окончательный провал.

Российские пользователи в комментариях порадовались такому вердикту и построили свои конспирологические версии (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Такое ощущение что все страны бывшие в СССР считают что Россия им что то должна. Не устраивает цена, покупай в другом месте", "Привет бабе Дале, старой КГБистке!", "Литве надо было нанять юристов Нефтегаза)", "прям бальзам на сердце)))".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Какого черта всё Швеция решает. Что в России судов нету.
Гость
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Мордор ликует - победа над Литвой!
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