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Россия отказалась хранить большие деньги в облигациях США

Россия отказалась хранить большие деньги в облигациях США
Фото: imagebroker/Rosseforp/www.globallookpress.com
Финансовые активы Вашингтона лишились доверия Москвы из-за угрозы санкций

Россия избавилась от части ценных бумаг США. К началу 2020 г. она владела американскими гособлигациями на сумму $9,97 млрд, это на $1,5 млрд меньше, чем было еще в ноябре 2019 года. Таковы данные, обнародованные Минфином Соединенных Штатов.

В течение 2019 г. Центробанк РФ несколько раз покупал крупные партии американских ценных бумаг, наращивая вложения в госдолг США после того, как резко сократил их в 2018 году. Тогда из-за угроз Вашингтона ввести санкции против российских кредитных организаций Москва отказалась от гособлигаций США общей стоимостью $47,5 млрд – почти половины имеющегося у нее портфеля, напоминает РБК.

Угрозы оказались страшнее действительности, и РФ вновь вернулась к вложениям в американский госдолг. В Центробанке это объяснили необходимостью диверсифицировать места хранения российских резервов.

По сравнению с крупнейшими держателями гособлигаций США, у России довольно скромный объем вложений. Так, Япония владеет американскими ценными бумагами на $1,15 трлн, Китай – на $1,07 трлн, даже у Бразилии пакет на $281,8 млрд.

Николай ВИКТОРОВ

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