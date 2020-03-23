В украинские гавани на Азове не смогли попасть тысячи судов

Киев в очередной раз пожаловался на экономические убытки Мариупольского и Бердянского морских портов из-за построенного Москвой Крымского моста и регулярных досмотров ФСБ кораблей.

С начала запуска российского транспортного перехода через Керченский пролив в Азовское море закрыта дорога для судов типа Panamax, в связи с чем Незалежная потеряла грузопоток в Юго-Восточную Азию, Южную Америку, США и Канаду, говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

Кроме того, с апреля 2018 г. идущие в направлении моста корабли проверяет Федеральная служба безопасности РФ. Как утверждает украинския сторона, плавсредства задерживаются как минимум на 12 часов.

"На протяжении последних шести лет, по сравнению с 2013 годом, в Мариупольском морском порту грузообработка снизилась на 44,9 млн тонн, а количество обработанных судов уменьшилось на 5 688 единиц", – цитирует ответ администрации на соответствующий запрос финансируемый Госдепом США портал "Крым. Реалии".

Отметим, что в Незалежной плач по умирающим портам якобы из-за Крымского моста раздается ежемесячно, удивительным образом меняются лишь цифры и аккуратно умалчивается о проблемах с торговыми гаванями, например, в Черном море, к которым российский транспортный переход никак не прицепишь.

Так, в середине февраля украинский журналист Андрей Клименко выступил с пламенной речью в Брюсселе на заседании делегации ЕП в Парламентском комитете ассоциации Украина – ЕС, где сообщил, что из-завынужденного простоя порты Мариуполя и Бердянска с мая 2018-го недополучили $45 млн дохода.

