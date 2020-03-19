Подробный астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на 20 марта 2020 года

Гороскоп на 20.03.2020 подскажет, каким знакам зодиака повезет, а кому пора готовиться к неприятностям. Ранее "Утро" публиковало подробный славянский гороскоп на 2020 год.

Овен

Удача от представителей этого знака отвернулась. Вам придется в одиночку разбираться с проявляющими трудностями. Проблемы могут возникнуть как на работе, так и дома. Не откладывайте их решение в долгий ящик – разрешить все задачи лучше сразу.

Телец

Тельцам выпадет шанс круто изменить жизнь. Перед вами появится возможность, о которой вы всегда мечтали. Отбросьте страхи и сомнения и поверьте в свои силы. Дела, начатые сегодня, принесут хороший результат. Вечер астрологи рекомендуют провести в кругу близких друзей.

Близнецы

20 марта Близнецам стоит отказаться от приема гостей. Среди ваших знакомых может оказаться человек, который принесет в ваш дом отрицательную энергию. Доверять в пятницу можно будет только самым близким людям.

Рак

20.03.2020 представители этого знака будут полны энергии и энтузиазма. Ваш позитив, согласно гороскопу на день, заряжает всех вокруг, окружающие расположены к вам, поэтому пришло время использовать все свое обаяние для воплощения собственных целей. Астрологи разрешают вам побыть эгоистами.

Лев

Полагаться на удачу 20 марта Львам не приходится. Все целиком зависит от ваших усилий. Сосредоточьтесь на главном и старайтесь не обращать внимания на других людей. Недоброжелатели будут всячески мешать вам, но вы должны выстоять.

Дева

Все внимание Дев 20 марта будет сосредоточено на личной жизни. Скорее всего, вы сможете помириться с любимым человеком или в ваших отношениях настанет романтический период. Астрологи советуют отказаться от своих эгоистичных целей и сделать все, чтобы осчастливить своего партнера.

Весы

Представителям этого знака Зодиака нужно быть осторожнее 20.03.2020. Есть вероятность пострадать из-за недоброжелателей – как в физическом, так и в материальном плане. Откажитесь от походов в многолюдные места. Также звезды советуют воздержаться от алкоголя, сигарет и жирной пиши.

Скорпион

Скорпионам 20 марта бояться нечего. Вы легко переносите все трудности и ловко будете справляться с задачами. Самое время зарекомендовать себя на работе. Воспользуйтесь нерасторопностью окружающих и не упустите свою выгоду.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется отложить крупные покупки до следующей недели, а также быть осторожнее при покупках товаров в интернете – есть риск нарваться на мошенников и потерять заработанное. Вечером звезды советуют навестить родственников или друзей, с которыми вы давно не встречались.

Козерог

Представителей этого знака Зодиака ждет очень интересный и непростой день. Будьте готовы к неожиданным известиям и резкой перемене планов. Старайтесь на все смотреть с позитивной точки зрения и не паникуйте. То, что вы не смогли сделать в этот день, вы воплотите в жизни в скором времени.

Водолей

Удачный день для Водолеев. 20 марта ваша интуиция будет очень сильна – не слушайте окружающих и смело принимайте решения. Старайтесь беречь себя – сделайте все работу в первой половине дня, а вторую посвятите отдыху и развлечениям. Не забудьте уделить время второй половинке и детям.

Рыбы

Рыб ждет семейный день. Приготовьтесь к тому, что вам придется решить проблемы родственников. Не показывайте своего раздражения и постарайтесь увидеть позитивные моменты в близком общении с семьей. Работа и друзья 20 марта окажутся на втором плане.

Таков подробный и правдивый гороскоп на 20 марта для всех знаков Зодиака. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на 2020 год.