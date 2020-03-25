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Гороскоп на 26 марта: предсказание для всех знаков

Гороскоп на 26 марта: предсказание для всех знаков
Фото: Утро.ру
Подробный и правдивый астрологический прогноз на 26 марта 2020 года

Четверг окажется практически для всех хорошим днем. Как не упустить удачу и не навредить самому себе? Ответ ищите в гороскопе. Ранее "Утро" публиковало гороскоп на 2020 год, который поможет избежать всех трудностей.

Овен

Наконец, к Овнам вернулась удача. Смело принимайте решения и не бойтесь начинать новое дело: звезды помогут вам. Единственный повод для беспокойства – личная жизнь. Перестаньте замалчивать свои претензии, лучше откровенно поговорить с любимым человеком.

Телец

Представители этого знака смогут 26.03.2020 отдохнуть. Вы долго трудились и заслужили время расслабиться. Проведите вечер за любимым занятием, отложите все дела на потом и пообщайтесь с близкими людьми – это именно то, что вам сейчас нужно.

Близнецы

Близнецы 26 марта смогут забыть обо всех проблемах и просто наслаждаться происходящим. Тем более, что жизнь начнет преподносить вам неожиданные подарки. Радостная новость, премия на работе или приятный вечер с друзьями – сегодня представителей этого знака ждет только хорошее.

Рак

Для Раков в четверг самое главное – сохранять спокойствие. Не переживайте из-за мелких неудач: их вам избежать не удастся. Астрологи рекомендуют вам быть аккуратнее на дорогах, не носить с собой большие суммы денег и отказаться от посещения многолюдных мест. У представителей этого знака стоит задача провести день с минимальными потерями.

Лев

Представители этого знака 26.03.2020 почувствуют себя очень одинокими. Старайтесь не поддаваться негативным эмоциям. Звезды советуют больше времени проводить в компании близких людей – это поможет вам справиться со стрессом. Также Львам советуют проявлять инициативу в общении с противоположным полом.

Дева

Девам остается пожелать только побольше сил и терпения. Сегодня вы будете крутиться как белка в колесе. Успеть расправиться со всеми задачами вам поможет только четкий план и смекалка. А вот рассчитывать на помощь окружающих не стоит – они сделают только хуже. Придя домой, о работе стоит забыть и полностью посвятить себя семье.

Весы

26 марта Весам предстоит много общаться с окружающими. Старайтесь не вступать в конфликты и вести себя дружелюбно. Это поможет заручиться поддержкой коллег, укрепить отношения с семьей и любимым человеком. От крупных финансовых операций пока стоит отказаться: звезды считают, что вкладывать деньги пока слишком опасно.

Скорпион

Всем остальным знакам остается только завидовать Скорпионам. 26.03.2020 у представителей этого знака будет все получаться. Вы быстро расправитесь с работой, а в личной жизни наступит романтический период – вы встретите вторую половинку или вернете страсть в отношения с супругом или супругой. Наслаждайтесь благоприятным периодом, все ваши желания в четверг будут сбываться.

Стрелец

Стрельцам предстоит непростой день. Сегодня обстоятельства будут работать против вас. Постарайтесь собраться и не паниковать. 26 марта вы ничего не сможете изменить – осталось только спокойно принимать изменения, которые предлагает жизнь. Чтобы снять стресс, вечером можно устроить романтический ужин или встретиться с друзьями.

Козерог

Сегодня у представителей этого знака могут возникнуть проблемы с техникой. Приборы не будут вас слушаться, а телефон будет странно себя вести. Звезды советуют отказаться от покупок в интернете и быть внимательнее в социальных сетях: есть риск стать жертвой мошенников. Астрологи советуют Козерогам в четверг не есть вредную еду и ограничить употребление алкоголя.

Водолей

Водолеям в четверг предстоит разбираться с проблемами своих близких. Родственники будут нуждаться в вашей помощи – как финансовой, так и психологической. Постарайтесь быть терпеливее к любимым людям. Все ваши усилия будут не напрасными: вы получите неожиданное вознаграждение. 

Рыбы

Рыбам предстоит принять непростое решение, касающееся их будущего. Прислушайтесь к своей интуиции – сегодня она будет очень сильна. Вечер звезды советуют провести вне дома, это поможет завести полезные знакомства и зарядиться энергией.

Таков подробный и правдивый гороскоп на 25 марта. Ранее "Утро" публиковало славянский гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.  

Дарья ПЕТРОВА

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