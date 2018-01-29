Создан секс-стимулятор для женщин

Интерес к плотским утехам представительницам прекрасного пола повысит гормонотерапия

Ученые нашли естественный стимулятор чувственного влечения у женщин. Как водится, помогли мыши. Группа немецких и бельгийских исследователей изучала миндалевидное тело мозга грызунов в лабораторных условиях и неожиданно заметила интересную взаимосвязь. Детали исследования описаны в статье Science Daily.

Оказалось, что ряд нейронов данного участка мозга, отвечающего за эмоциональное состояние живого существа, весьма положительно реагируют на гормон кисспептин. У самок мышей, как, предположительно, и у прочих женских особей, выработку этого гормона стимулируют феромоны, излучаемые самцами. Но ученые заметили: если самка естественным образом не реагировала на феромоны самца, искусственное введение ей кисспептина давало эффект - мышки начинали активнее интересоваться противоположным полом. Кроме того, их эмоциональное состояние улучшалось, уровень тревоги понижался, удовольствия они получали больше.

Из проведенных опытов ученые сделали вывод, что и самкам человеческих особей, испытывающих трудности с возбуждением, можно помочь аналогичным образом - подобрать для женщин гормонотерапию на основе кисспептина. Если в эту сторону будет двигаться наука, то скоро проблем в сексуальной сфере у пар не будет: один укол - и свидание удалось.