Найдено средство от ранней смерти

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Фото: GLOBAL LOOK press/Vorhofer
Специалисты научно обосновали необходимость занятий спортом

Чтобы сердце было здоровым, нужно поддерживать хорошую физическую форму – это поможет даже тем, кто страдает врожденными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета, сообщает издание Medical XPress. Для того чтобы проследить связи между фитнесом и болезнями сердца, эксперты провели весьма масштабное исследование: они проанализировали информацию почти полумиллиона человек из британского банка биологической информации – "Биобанка". Выяснилось, что физически более активные люди были меньше подвержены риску сердечного приступа или инсульта, даже если у них была генетическая предрасположенность к болезням сердца.

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Не нужно прекращать заниматься физкультурой из-за того, что у вас есть наследственные болезни сердца, и наоборот, надо продолжать упражняться, даже если у вас все в порядке с наследственностью, считает профессор Эрик Ингелссон, специалист по сердечно-сосудистым болезням. 

Для тех, кто унаследовал проблемы с сердцем, физические упражнения снижали риск развития коронарной болезни сердца на 49%, а фибрилляции предсердий – на 60%. В свою очередь, люди с нормальной наследственностью, регулярно занимавшиеся физкультурой, с возрастом на 36% реже испытывали проблемы с коронарной болезнью сердца и на 60% снижали вероятность заработать фибрилляцию предсердий по сравнению с теми, кто пренебрегал фитнесом.

Таким образом, научно подтвержден тот факт, что на здоровье влияют как врожденные факторы, так и образ жизни.

Валентина МАЙОРОВА
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