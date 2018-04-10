Опасная рыба вызвала эпидемию в России
Предупреждение о распространении в России заболеваний, передающихся через рыбу и рыбную продукцию, опубликовал во вторник, 10 апреля, Роспотребнадзор. Судя по информации ведомства, ситуация критическая: в прошлом году живые личинки паразитов были обнаружены в 1,5% исследованных проб рыбы. Попадая в организм человека, личинки в нем задерживаются, развиваются и крайне негативно влияют на его состояние.
"Существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию", – сообщает ведомство. Самыми распространенными заболеваниями являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы.
В частности, в 2017 г. в стране было выявлено 18 тыс. 775 случаев описторхоза. Паразиты присасываются к стенкам желчных протоков, препятствуя нормальному кровообращению и функционированию печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Помимо этого, продукты жизнедеятельности червей отравляют организм "хозяина", вызывая у него аллергические реакции, прыщи на лице и другие симптомы.
По мнению специалистов, распространению зараженной паразитами рыбы в России способствует "сброс необеззараженных сточных вод от возбудителей паразитозов в поверхностные водоемы, а также несоблюдение режима обеззараживания рыбы". Личинки могут попасть к человеку как через продукцию, купленную в магазине, так и пойманную самостоятельно.
Меры предосторожности в бытовых условиях просты: рыбу нужно или варить не менее 15 минут после закипания воды, или жарить 20 минут обязательно в масле и в распластанном виде. Любители солененького должны помнить, что рыбу менее 25 см в длину нужно просаливать не менее 14 дней, а более крупную – 40 дней, причем солить из расчета 2 кг на 10 кг рыбы.
Порошенко замахнулся на "Северный поток - 2"
Лучше качать газ по старому доброму украинскому маршруту, убежден Порошенко
"Коммуналка" подорожает летом
Власти не намерены вмешиваться в процесс повышения тарифов за услуги по обслуживанию дома
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- Пентагон шокировали заявления Трампа
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина