Опасная рыба вызвала эпидемию в России

От паразитов спасет только специальная обработка

Предупреждение о распространении в России заболеваний, передающихся через рыбу и рыбную продукцию, опубликовал во вторник, 10 апреля, Роспотребнадзор. Судя по информации ведомства, ситуация критическая: в прошлом году живые личинки паразитов были обнаружены в 1,5% исследованных проб рыбы. Попадая в организм человека, личинки в нем задерживаются, развиваются и крайне негативно влияют на его состояние.

"Существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию", – сообщает ведомство. Самыми распространенными заболеваниями являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы.

В частности, в 2017 г. в стране было выявлено 18 тыс. 775 случаев описторхоза. Паразиты присасываются к стенкам желчных протоков, препятствуя нормальному кровообращению и функционированию печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Помимо этого, продукты жизнедеятельности червей отравляют организм "хозяина", вызывая у него аллергические реакции, прыщи на лице и другие симптомы.

По мнению специалистов, распространению зараженной паразитами рыбы в России способствует "сброс необеззараженных сточных вод от возбудителей паразитозов в поверхностные водоемы, а также несоблюдение режима обеззараживания рыбы". Личинки могут попасть к человеку как через продукцию, купленную в магазине, так и пойманную самостоятельно.

Меры предосторожности в бытовых условиях просты: рыбу нужно или варить не менее 15 минут после закипания воды, или жарить 20 минут обязательно в масле и в распластанном виде. Любители солененького должны помнить, что рыбу менее 25 см в длину нужно просаливать не менее 14 дней, а более крупную – 40 дней, причем солить из расчета 2 кг на 10 кг рыбы.